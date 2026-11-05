Tennis-Legende Boris Becker fordert von Nummer eins Alexander Zverev mehr Nähe zu den Fans. Kritik an PR-Strategie und öffentlichem Auftreten des deutschen Stars.

Die deutsche Tenniswelt steht im Fokus, nachdem Boris Becker öffentlich die öffentliche Wahrnehmung von Alexander Zverev hinterfragt hat. Der neue Weltrangliste nerste muss sich laut der Tennislegende mehr Bemühungen um die Fans zeigen, besonders in Deutschland. Becker äußerte diese Kritik während eines Interviews mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Kritik am Verhalten in Grand-Slam-Finals

Alexander Zverev hat in diesem Jahr drei Grand-Slam-Finals erreicht und dabei die Spitze der Weltrangliste erobert. Dennoch bemerkte Boris Becker, dass die Unterstützung durch das Publikum oft gegen den deutschen Spieler gerichtet war. Becker bezeichnete dieses Phänomen als nicht gut und verwies auf spezifische Gründe für die fehlende Begeisterung. Er betonte, dass Fans in allen drei großen Turnieren überwiegend die Gegner von Zverev unterstützten.

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Zurückhaltung statt Charme und Humor

Boris Becker kennt Alexander Zverev aus privater Bekanntschaft und beschreibt ihn als charmant, witzig und sympathisch. Trotzdem vermisst Becker eine gewisse Zugänglichkeit im öffentlichen Raum. Er vermutet, dass Zverev die Wichtigkeit dieser Eigenschaften möglicherweise unterschätzt. Für Becker ist klar, dass ein höherer Status eine andere Verantwortung mit sich bringt. Wer die Nummer eins ist, wird anders wahrgenommen und erwartet mehr Respekt und Liebe vom Publikum.

Geopolitische Stille und persönliche Symbole

Neben dem persönlichen Auftreten sehen Experten auch externe Faktoren als Einflussgröße an. Boris Becker erwähnt, dass Zverevs Eltern aus Russland stammen und er auf dem Platz russisch mit seinem Trainer spricht. Zudem äußert sich der Tennisspieler politisch kaum zum Krieg in der Ukraine. Diese Zurückhaltung wird von Becker persönlich nachvollzogen, führt aber bei vielen Beobachtern zu negativen Assoziationen. Auch sein Gold-Kettchen als Glücksbringer und sein teils schroffer Ton gegenüber Journalisten werden als Hürden gesehen.

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Umgang mit rechtlichen Auseinandersetzungen

Ein weiterer Punkt der Diskussion betrifft die vor Gericht geklärten Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt. Boris Becker stellt fest, dass dies juristisch abgeschlossen sei, jedoch hätte die Öffentlichkeitsarbeit besser gestaltet werden können. Er betont, dass er weder Richter noch Ankläger ist, aber bestimmte PR-Maßnahmen hätten die Situation entschärfen können. Die Kombination aus diesen Faktoren erschwert es Alexander Zverev, die Herzen der Sportfans zu erobern, wie es Boris Becker in den Achtziger- und Neunzigerjahren gelang.

Neue Rolle als erste Nummer eins seit 1991

Alexander Zverev ist seit Montag der erste Deutsche an der Spitze der ATP-Weltrangliste seit Boris Becker im Jahr 1991. Mit diesem Meilenstein geht nun die Erwartungshaltung einher, die mit einer solchen Position verbunden ist. Das Rolex Paris Masters bietet dem neuen Top-Spieler die Gelegenheit, seine Leistung unter Beweis zu stellen. Zuschauer verfolgen das ATP-Turnier in Frankreich mit großem Interesse, da hier der neue Status von Zverev im Alltag getestet wird.