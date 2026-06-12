Boris Becker: Sascha Zverev muss mehr zeigen als nur Tennis spielen

Tennis-Ikone Boris Becker spricht in einem Podcast mit Andrea Petkovic über Zverevs neue Rolle. Becker betont, dass der neue Champion nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken kann und dass die Fans ihn besser verstehen wollen. Becker fordert Zverev auf, sich zu öffnen und seine Meinung zu äußern, auch wenn es um schwierige Themen geht. Er sieht in Zverev eine große Chance, in Deutschland nicht nur respektiert, sondern auch geliebt zu werden.

Alexander Zverev hat mit seinem Triumph bei den French Open 2026 endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Tennis -Ikone Boris Becker (58) spricht in einem Podcast mit Andrea Petkovic (38) über Zverevs neue Rolle .

Becker betont, dass der neue Champion nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken kann und dass die Fans ihn besser verstehen wollen. Becker fordert Zverev auf, sich zu öffnen und seine Meinung zu äußern, auch wenn es um schwierige Themen geht. Er sieht in Zverev eine große Chance, in Deutschland nicht nur respektiert, sondern auch geliebt zu werden. Becker findet auffällig den Unterschied zwischen Zverevs Auftritten auf Englisch und Deutsch.

Auf Englisch sei er lockerer, charmanter, sympathischer, während auf Deutsch oft eine Bremse sei. Becker betont, dass Zverevs Rolle als Superstar nicht nur im Tennis, sondern auch im Privatleben sei





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