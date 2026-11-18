Boris Becker erklärt seine Leidenschaft für Padel, seine Investments in Detmold und Courtzz sowie seine Ziele bei der Senioren-Weltmeisterschaft im Tennis.

Boris Becker hat sein Engagement im Padel -Sport intensiviert und sich neben seiner Leidenschaft für die Disziplin auch als Investor in die deutsche Padel -Landschaft eingemischt. Der ehemalige Weltmeister nutzt seine Erfahrungen aus dem Tennis, um die strategischen Aspekte des Padel zu vermitteln, wobei er betont, dass der Sport mehr Intelligenz als reine Kraft erfordert. Seine Investitionen reichen von einer neuen Halle in seiner Heimatstadt Detmold bis hin zu Partnerschaften mit Ausrüstern wie Courtzz, wo er individuelle Marketingstrategien für Fußballvereine vorantreibt.

Strategische Unterschiede zum Tennis

Becker vergleicht Padel mit Schach und warnt vor einem rein kraftbasierten Spielstil, der im Tennis beim klassischen Boris-Becker-Tennis erfolgreich war. Er erklärt, dass ein offensiver Angriffsspieler, der nur mit Kraft auf den Ball haut, im Padel schnell wieder punkten lässt, da der Ball an den Wänden zurückprallt. Stattdessen müsse der Ball schlau aufgebaut werden, um den Gegner zu stellen. Diese Einsicht hat er durch intensive Erfahrungen auf Mallorca vertieft, wo Padel eine Volkssportart ist. Becker trainiert seit über einem Jahr regelmäßig, um seine Technik zu verbessern, und sieht das Spiel als eine Kombination aus Instinkt und taktischem Aufbau.

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Zusammenarbeit mit deutschen Sportstars

Im Padelfeld trifft Becker regelmäßig auf Ex-Fußballprofis wie Fabian Klos, Simon Terodde, Marcell Jansen und Patrick Helmes. Er hebt Fabian Klos als Naturtalent mit Linkshänder-Privilegien hervor und lobt Patrick Helmes für seine aggressive Spielweise. Auch Jonas Hector ist in Köln häufig am Padel-Käfig zu sehen. Ein besonderer Fokus liegt auf Christoph Kramer, dessen eigenwillige Technik Becker als nicht klassisch, aber effektiv beschreibt. Kramer gleichen seine technischen Mängel durch exzellenten Instinkt und Spielverständnis aus, was ihn zu einem sensationellen Spieler macht. Diese Gruppe zeigt, dass Fußballer den Einstieg in den Padel-Sport oft leicht finden, da die Sportart Fehler verzeiht und eine niedrige Einstiegshürde bietet.

Investitionen in Infrastruktur und Produkte

Becker ist als Investor in zwei wesentliche Projekte im Padel-Bereich eingebunden. Zum einen unterstützt er die Toyto-Club-Halle in Detmold, die im Frühjahr 2026 eröffnet wurde. Die Betreiber der Halle wandten sich im Herbst 2025 an ihn, um eine bestehende Squash- und Badminton-Halle umzubauen. Becker fand das Konzept einer Padel-Halle, die als Treffpunkt für die Gemeinschaft dient, überzeugend. Zum anderen ist er an der Firma Courtzz beteiligt, wo er strategische Ideen einbringt. Er schlägt vor, Schläger individuell zu labeln, um flexibler als große Marken zu sein. Diese Initiative führte dazu, dass Borussia Mönchengladbach mehrere Hundert Schläger mit Vereinswappen bestellte, da Fußballvereine ihre Merchandise-Kataloge ständig erweitern.

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Vorbereitung auf die Senioren-Weltmeisterschaft

Ein wichtiges persönliches Ziel für Becker ist die Teilnahme an der Senioren-Padel-Weltmeisterschaft, wo er voraussichtlich der älteste Teilnehmer sein wird. Um auf dem hohen Niveau konkurrenzfähig zu bleiben, trainiert er mindestens zweimal pro Woche. Bei diesen Sessions lernt er viel von Holger Gehrke, einem über 60 Jahre alten Spieler, der bereits an Senioren-WM teilnimmt und auf Mallorca lebt. Gehrke ist nicht nur ein starker Spieler, sondern spielt auch ab und zu mit Manuel Neuer. Becker betont, dass fast alle Fußballer süchtig nach Padel sind, was die Popularität der Sportart unter Profis unterstreicht.

Hoffnungen auf internationale Erfolge

Becker äußert große Hoffnungen für das deutsche Team bei der anstehenden Weltmeisterschaft, die in einem hohen Wettbewerbsumfeld stattfindet. Zu den starken internationalen Konkurrenten gehören unter anderem Andrea Petkovic, Tommy Haas und Laura Siegemund. Becker beschreibt das WM-Niveau als dieses Jahr unheimlich gut, was die Herausforderung für das deutsche Team erhöht. Sein persönliches Ziel ist es, mindestens ein oder zwei Matches zu gewinnen, wobei ein Einzug ins Halbfinale als sensationell gelten würde. Diese Ambitionen zeigen, dass Becker Padel nicht nur als Freizeitbeschäftigung, sondern als ernstzunehmenden sportlichen Wettkampf betrachtet, der kontinuierliche Anstrengung und Vorbereitung erfordert.