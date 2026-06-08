Boris Becker und seine Frau Lilian: Die Liebe hat überlebt

Boris Becker und seine Frau Lilian sprechen offen über die schwerste Zeit ihres Lebens. Die Liebe hat überlebt, als vieles andere zerbrach. Nach der Gefängniszeit und den öffentlichen Rückschlägen haben sie ihr persönliches Glück gefunden - mit Tochter Zoë als größtem Geschenk. Sie blicken zurück auf die Zeit, die ihre Liebe auf die härteste Probe stellte.

Boris Becker und seine Frau Lilian sprechen offen über die schwerste Zeit ihres Lebens. Die Liebe hat überlebt, als vieles andere zerbrach. Nach der Gefängniszeit und den öffentlichen Rückschlägen haben sie ihr persönliches Glück gefunden - mit Tochter Zoë als größtem Geschenk.

Sie blicken zurück auf die Zeit, die ihre Liebe auf die härteste Probe stellte. Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro blicken heute mit Dankbarkeit auf die Jahre zurück, die ihre Liebe auf die härteste Probe stellten. Das Foto ist im Grand Hotel Tremezzo am Comer See in Italien entstanden. Eine Woche bevor er ins Gefängnis musste, hat Becker zu Lilian gesagt: Du bist jung, erfolgreich, intelligent und finanziell unabhängig.

Warte nicht auf mich. Doch seine Worte trafen die Risikoanalystin tief. Ich war unglaublich enttäuscht, sagt sie. Er hat damit unsere Verbundenheit infrage gestellt.

Für mich war das nie ein Thema. Ich bin nicht die Art von Frau, die ihren Partner verlässt, wenn es schwierig wird. Während Lilian auf die Unterstützung ihrer Familie zählen konnte, machte Becker eine schmerzhafte Erfahrung. Vor meiner Gefängniszeit hatte ich gefühlt 1000 Freunde, sagt er. 990 davon haben mir den Rücken gekehrt.

Heute fällt es Lilian schwer, überhaupt noch an diese Zeit zurückzudenken: Wir leben heute in einer völlig anderen Phase unseres Lebens. Wir mussten dafür kämpfen. Becker: Jeder kann fallen. Egal, wie reich oder arm er ist.

Entscheidend ist, wie man wieder aufsteht. Lilian erzählt, wie oft sie gefragt wurde, warum sie überhaupt geblieben sei. Die Lebensgeschichte von Boris und mir soll sein: wie wir überlebt haben, wie wir es geschafft haben, diese Hetze, diese Lügen, diese öffentliche Beschämung zu überwinden. Boris ist mit beinahe unfassbarer Kraft vorangegangen.

Natürlich hat man mich gefragt, warum ich bei ihm bleibe. Er war pleite. Am Boden. Aber ich bin stolz auf uns.

Boris ist ein sehr verlässlicher Mensch. In der aktuellen Ausgabe von Interview by Ringier sprechen Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro so offen wie selten zuvor über die schwerste Zeit ihres Lebens und über ihre Liebe. Besonders groß war ihre Angst vor dem Tag seiner Rückkehr aus dem Gefängnis. Viele haben mir gesagt, Boris würde als gebrochener Mann zurückkommen, erzählt sie.

Doch genau das trat nicht ein. Das größte Geschenk für mich ist, dass Boris das Leben immer noch liebt. Dass er positiv geblieben ist. Nach allem, was er erlebt hat, ist das für mich bis heute ein Wunder.

Aus Krise wurde Kraft: Nach Haft, öffentlichen Rückschlägen und vielen Enttäuschungen haben Boris Becker und seine Frau Lilian ihr persönliches Glück gefunden - mit Tochter Zoë als größtem Geschenk. Weiss, wie viel er seinem privaten Glück verdankt. Dass ich mit Lilian leben darf. Dass sie meine Frau ist.

Dass wir unsere Tochter Zoë haben. Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich heute hier sitze, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Für beide steht fest: Die schweren Jahre gehören zu ihrer Geschichte





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