Boris Herrmann erreicht Platz 2 bei Route du Rhum vor Guadeloupe

Hamburger Solo-Segler Boris Herrmann gewinnt Silber bei der Route du Rhum. Mit Malizia 4 sichert er sich den zweiten Platz nach Corentin Horeau im Ziel in Pointe-à-Pitre.

Der Hamburg er Weltumsegler Boris Herrmann hat die legendäre Route du Rhum auf dem zweiten Platz beendet und feiert damit seinen größten Erfolg in der Karriere dieser Wettfahrt. Am frühen Morgen des 5. Novembers 2022 um 4.10 Uhr Ortszeit überquerte der 45-Jährige die Ziellinie vor Pointe-à-Pitre auf der französischen Insel Guadeloupe. Statt der erhofften Winde sorgten strömende Regenfälle am Ende des Rennens für dramatische Bedingungen, doch Herrmann meisterte die letzten Seemeilen erfolgreich. Er sicherte sich das Silber hinter dem französischen Sieger Corentin Horeau und bewies dabei eine herausragende Konstanz in der anspruchsvollen Imoca-Klasse.

Rennverlauf und statistische Meisterleistung

Die Gesamtdistanz von gut 3887 Seemeilen, was etwa 7199 Kilometern entspricht, legte Herrmann in seiner Hightech-Jacht Malizia 4 in einer Zeit von 10 Tagen, 20 Stunden, 8 Minuten und 36 Sekunden zurück. Diese Leistung bedeutete eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,94 Knoten, was rund 27,6 Kilometern pro Stunde entspricht. Der Sieger Corentin Horeau, 37 Jahre alt und ebenfalls aus Frankreich, war bereits einen Tag zuvor mit seiner Yacht MACSF eingetroffen. Horeau verbesserte den Rekord in der Imoca-Bootsklasse um eine rekordverdächtige Zeitspanne von 2 Tagen, 24 Minuten und 16 Sekunden bei seinem ersten Start in dieser Wettfahrt.

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Für Boris Herrmann ist der zweite Platz die beste Platzierung in der Geschichte seiner Teilnahmen an diesem alle vier Jahre stattfindenden Rennen. Im Jahr 2018 belegte er noch den fünften Rang, während es 2022 nur zu einem enttäuschenden 22. Platz gereicht hatte. Das aktuelle Ergebnis ist umso beeindruckender, da sein neues Boot Malizia 4 erst vor vier Monaten vom Stapel gelaufen war. Trotz der relativ kurzen Entwicklungszeit zeigte sich das Schiff im harten Praxistest auf der Atlantikquerung als hochgradig leistungsfähig und zuverlässig.

Ausfälle und technische Zuverlässigkeit

Bei der 13. Auflage der Route du Rhum, die am 1. November gestartet war, meldeten sich 115 Solo-Segler in sechs verschiedenen Bootsklassen zur Startlinie. Bis zum Ende des Rennens waren bereits 18 Ausfälle registriert, was die Härte der Bedingungen unterstreicht. Auch zwei der favorisierten Podiumskandidaten mussten das Rennen vorzeitig beenden. Der Franzose Jérémie Beyou, 50 Jahre alt, zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Wirbel- und Rippenbrüche zu. Der Italiener Ambrogio Beccaria, 35 Jahre alt, musste nach einem Sturz im Cockpit mit schweren Muskelprellungen und Atembeschwerden aufgeben.

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Die wechselhaften und kaum vorhersehbaren Wetterbedingungen am Ende des Rennens machten allen Teilnehmern das Leben schwer. Boris Herrmann fand jedoch als einer der wenigen Segler schnell und effektiv aus der großen Flaute vor Guadeloupe heraus. Technisch verlief die Fahrt ohne nennenswerte Probleme, was Herrmann unterwegs bereits bestätigte. Er erklärte, dass alles einwandfrei funktioniert habe und das Segeln auf diesem neuartigen Boot eine wahre Freude sei. Diese technische Robustheit war ein entscheidender Faktor für den schnellen Finaleinsatz.

Ausblick auf Ocean Race und Vendée Globe

Der zweite Platz bei der Route du Rhum dient Boris Herrmann als wichtiger Indikator für die Zukunft seiner Karriere. Als nächstes großes Ziel steht das legendäre Ocean Race an, bei dem er sein nächstes Teamprojekt antreten wird. Das wichtigste Mannschaftsrennen um die Welt ist für den 17. Januar in Alicante in Spanien angesetzt. Hier wird Herrmann seine Fähigkeiten im Teamkontext unter Beweis stellen müssen, nachdem er bei der Route du Rhum allein an Bord seiner Malizia 4 agierte.

Fernziel bleibt für den Hamburger Segler die Teilnahme an seiner dritten Vendée Globe. Diese prestigeträchtige Solo-Weltumsegelung ist für das Jahr 2028/29 geplant. Die aktuelle Silbermedaille bestätigt, dass Herrmann auf dem richtigen Weg ist, seine technische und mentale Stärke weiter zu optimieren. Der Erfolg vor der Küste der Karibik zeigt, dass er auch mit neuer Ausrüstung und unter widrigsten Wetterverhältnissen zu den absoluten Spitzenseglern der Welt gehört.