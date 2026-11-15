Boris Johnson beschreibt sein Treffen mit Sergej Lawrow in Moskau als unangenehmen Konflikt. Die russische Seite dementiert den Vorwurf des Zwangstrinkens.

Ein altes Foto zeigt den damaligen britischen Außenminister Boris Johnson beim Besuch in Moskau im Jahr 2017. Seitdem ist das Bild zu einer Ikone diplomatischer Spannungen geworden. Neun Jahre später sorgt die Erinnerung an dieses Treffen für neue Polemik zwischen London und Moskau. Johnson nutzt nun ein Interview, um eine völlig andere Version der Ereignisse zu erzählen. Er behauptet, die Beziehungen hätten sich durch sein Eingreifen verbessern sollen.

Der Wodka-Lunch als diplomatischer Misserfolg

Johnson berichtete dem ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Iván Duque von seinem Besuch in Russland. Das Ziel der Reise war die Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Stattdessen erlebte er eine Szene, die er als extrem unangenehm beschreibt. Johnson trifft auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Sie essen zusammen am Kamin. Johnson sagt, Lawrow dränge ihn, eine riesige Menge Wodka zu trinken. Der Ex-Premier vergleicht das Erlebnis mit einer Strafe in einem viktorianischen Internat. Er fühlt sich gedemütigt. Die Gespräche führen zu keinem Fortschritt. Johnson verlässt das Treffen mit dem Gefühl, scheitern gelassen zu haben.

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Kreml dementiert Zwang und behauptet Freiwilligkeit

Die Reaktion aus dem Kreml folgt wenig später auf Johnsons Aussagen. Sie widerspricht der Darstellung des Briten vollständig. Eine offizielle Verlautbarung fehlt jedoch an dieser Stelle. Stattdessen spricht eine hochrangige Diplomatin mit den Medien. Maria Sacharowa erklärt dem Portal Komsomolskaya Pravda ihre Sicht der Dinge. Sie bestreitet, dass jemand Johnson zum Trinken gezwungen hat. Nach ihrer Erinnerung wollte der Brite selbst weiter trinken. Es gab Wein auf dem Tisch. Johnson habe sich bewusst gegen den Wein entschieden. Er habe nach Herzenslust getrunken. Die russische Seite sieht das Ereignis als private Angelegenheit ohne diplomatischen Zwang an.

Putin verweigert das direkte Gespräch

Ein wichtiger Kontext für das Treffen bleibt oft unerwähnt. Boris Johnson wollte ursprünglich den russischen Präsidenten Vladimir Putin treffen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Putin verweigerte Johnson ein persönliches Gespräch. Stattdessen entsandte er seinen Außenminister Sergej Lawrow. Diese Entscheidung spiegelt die angespannte Lage wider. Lawrow vertrat die Position des Kremls. Johnson sah sich gezwungen, auf dieser Ebene zu verhandeln. Die Atmosphäre war von Anfang an schwierig. Johnson erinnert sich an ein feindseliges Umfeld. Das Kaminfeuer dient nur als Kulisse für den wahren Konflikt. Die beiden Männer hatten unterschiedliche Erwartungen an den Besuch. Keine Partei gab nach. Das Ergebnis war ein diplomatisches Patt.

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Vernichtende Kritik und anhaltende Rachegefühle

Johnson urteilt seither scharf über seinen russischen Gegenüber. Er bezeichnet Lawrow als widerlichen und hoffnungslosen Kerl. Diese Worte treffen die Basis der russischen Außenpolitik. Johnson glaubt, dass die Regierung von Putin von Rachegedanken geleitet wird. Er wiederholt das Wort Rache mehrfach. Laut Johnson ist das Motiv für alles, was Russland tut, Rache. Es geht um Demütigungen aus dem späten 20. Jahrhundert. Diese Sichtweise erklärt die heutige Hardliner-Politik. Für Johnson ist das Wodka-Treffen ein Symbol für die tiefe Kluft zwischen den Nationen. Es zeigt, dass persönliche Chemie keine Rolle spielt. Nur strategische Interessen zählen im Kreml.

Endgültiges Ende der persönlichen Kontakte

Das Treffen im Jahr 2017 bleibt das letzte persönliche Duell zwischen Johnson und Lawrow. Seitdem wurde kein weiteres öffentliches Treffen bekannt. Die beiden Männer haben ihre Wege getrennt. Johnson hat die britische Politik verlassen. Lawrow steht weiterhin an der Spitze der russischen Diplomatie. Die Erinnerung an den Vorfall bleibt jedoch lebendig. Beide Seiten nutzen die Anekdote, um ihre Position zu festigen. London sieht es als Beweis für russische Aggression. Moskau sieht es als Beweis für britische Arroganz. Die historische Bedeutung des Moments wird nicht abnehmen. Es bleibt ein Markstein in den Beziehungen beider Länder. Die Worte von Johnson und Sacharowa zeigen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Wahrheit ist hier subjektiv. Fakten sind schwer zu verifizieren. Dennoch bleibt die historische Tatsache erhalten. Das Treffen hat die Spannungen vertieft. Es zeigt, wie leicht Beziehungen scheitern können. Diplomatischer Charme reicht nicht immer aus. Der Wodka-Lunch ist zu einer Legende geworden. Er steht für das Scheitern des Dialogs. Niemand hat gewonnen. Alle haben verloren. Die diplomatische Kälte hält an. Johnsons Kritik bleibt laut. Lawrows Schweigen spricht Bände. Die Zukunft sieht düster aus. Beide Männer repräsentieren ihre jeweiligen Systeme. Konfrontation ist ihr Werkzeug. Der Kamin brennt weiter. Der Wodka schmeckt bitter. Die Geschichte erinnert sich.