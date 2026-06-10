Boris Mamuzah Lum: Doppelte Herausforderung gemeistert - EM-Nominierung und Abitur trotz Verletzung

Trotz einer Knieverletzung wurde Hertha-Talent Boris Mamuzah Lum für die U19-EM nominiert und schloss parallel sein Abitur ab. Sein Kampfgeist und seine Disziplin werden belohnt, und Hertha setzt weiter auf ihn.

Er ist eines der größten Talente bei Hertha: Mittelfeldspieler Boris Mamuzah Lum , genannt "Bobo", hat anstrengende und ereignisreiche Wochen hinter sich. Ende April zog er sich wenige Tage vor seinem geplanten Startelfeinsatz für die Hertha-Profis eine Innenbandverletzung im Knie zu.

Diese Verletzung traf ihn zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, denn nur wenige Wochen später standen zwei große Herausforderungen an: die U19-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft in Wales sowie seine Abiturprüfungen. Trotz der Verletzung wurde Lum von Nationaltrainer Christian Wörns für die EM nominiert, sogar als Vizekapitän und absoluter Führungsspieler. Diese Nominierung war kein Zufall, sondern das Ergebnis wochenlanger harter Arbeit.

Der junge Berliner aus Lichtenberg ließ den Kopf nicht hängen, verzichtete bewusst auf Ferien und Freizeit und absolvierte seine Rehabilitation unter enger Betreuung von Hertha mitunter fünf bis sechs Stunden täglich. Sein Kampfgeist wurde nun mit der Nominierung belohnt. Parallel dazu musste Lum sein Abitur absolvieren. Erst am vergangenen Freitag schrieb er die letzte Prüfung.

Nach BILD-Informationen strebt er einen sehr guten Notendurchschnitt an, wobei bereits sicher ist, dass er das Abitur gemeistert hat. Spannend bleibt, ob am Ende eine 1 oder eine 2 vor dem Komma steht. Das Comeback nach der Verletzung und die guten schulischen Leistungen zeigen Lum's Charakter und Disziplin. Bemerkenswert für sein Alter, denn die Rückschläge haben ihn nicht umgehauen.

Er hat Verantwortung für seine Zukunft übernommen. Geschäftsführer Dr. Peter Görlich hatte bereits kurz vor Lums Verletzung auf der Mitgliederversammlung gelobt: "Bobo wird eine fantastische Zukunft haben. Wir sind von ihm sehr stark überzeugt. Er macht unglaubliche Entwicklungsschritte.

" Nach der auskurierten Verletzung hat Hertha nun signalisiert, dass Lum in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen soll. Auf der defensiven Mittelfeldposition kämpft er hinter Cuisance und Seguin um mehr Spielminuten. Es scheint ebenso entschieden, dass Lum auch nächste Saison für Hertha spielen wird. Seine Entwicklung verläuft steil, und sowohl sein sportliches Umfeld als auch die Fans blicken optimistisch auf seine weitere Karriere





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