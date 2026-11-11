Boris Palmer setzt öffentliche Auftritte aus

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer nimmt bis zum Abschluss der Ermittlungen keine öffentlichen Auftritte mehr wahr, um die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zu schützen.

Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat beschlossen, bis zu einer Klärung der laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen keine öffentlichen Auftritte mehr zu besuchen. Dieser Schritt erfolgt, nachdem Fraktionen des Gemeinderat s einen Wunsch vorgab, seine Auftritte vorübergehend auszusetzen. Der 54-Jährige betont, dass er sich ausschließlich der Führung der Geschäfte der Stadt widmen werde, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sicherzustellen.

Konstruktion der Entscheidung

Palmer erklärte in einem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dass er keine Auftritte mit politischem oder repräsentativem Charakter wahrnehmen werde. Er kündigte ausdrücklich an, dass er bei Bedarf an öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats jederzeit zur Verfügung stehe. Der nächste Gemeinderatstermin ist am Montag, jedoch sei bis dato keine Anfrage nach seiner Teilnahme eingegangen.

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Ermittlungen und Hintergründe

Die Anordnungen resultieren aus Ermittlungen gegen Vorwürfe einer früheren Stadträtin. Auf einem verifizierten Instagram-Account einer ehemaligen Abgeordneten des Tübinger Gemeinderats wurde ein mehrseitiges Dokument veröffentlicht, in dem laut Palmer ein mögliches Verhältnis sowie Kindheitstraumata und Grenzüberschreitungen beschrieben werden. Die Person, die die Vorwürfe anfang der Woche erhoben hatte, erstattete laut Staatsanwaltschaft keine Anzeige, sondern wurde von einer "unbeteiligten Person" erfasst. Darin werde ein Verdacht eines sexuellen Übergriffs behauptet, wobei die Unschuldsvermutung geltend sei.

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Palmer antwortet auf Vorwürfe

Palmer wies die Vorwürfe scharf zurück und kündigte an, mit vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. In einer Anfrage der dpa erklärte er, dass er alles tun werde, damit die Ermittlungen objektiv und transparent durchgeführt werden. Sein Ziel sei es, die Integrität seiner Amtsführung zu wahren und Missverständnisse auszuräumen.

Ausblick und weitere Schritte

Bis zum Abschluss der Ermittlungen bleibt Palmer von öffentlicher Präsenz fern, um mögliche Beeinträchtigungen der politischen Arbeit zu vermeiden. Falls eine Teilnahme an Gemeinderatssitzungen erforderlich erscheint, sei er bereit, diese zu übernehmen. Sollte sich der Untersuchungsstand ändern, kann eine Änderung der Haltung erfolgen. Der nächste relevante Termin für die Öffentlichkeit bleibt die Montagsversammlung des Gemeinderats, bei der die Entwicklungen weiterverfolgt werden.