Boris Palmer weist Vorwürfe sexueller Belästigung zurück

Boris Palmer bestreitet Vorwürfe sexueller Belästigung einer Frau und lässt sein Ehrenamt für Staatsmodernisierung bis zur Aufklärung ruhen.

Der Oberbürgermeister Boris Palmer (54) weist Vorwürfe sexueller Belästigung zurück, die gegen ihn erhoben wurden. Seit dem Dienstagnachmittag kursieren die Anschuldigungen in mehreren Chatgruppen der Berliner Politikszene, wie die Bild-Zeitung berichtet, der ein Dementi von Boris Palmer exklusiv vorlag.

Eine Frau, die in den Chats als Absenderin auftritt, legt zwei Nachrichten vor, die einen erotischen Chataustausch mit Boris Palmer darstellen sollen. Zusätzlich wirft sie dem Oberbürgermeister vor, sie sexuell bedrängt zu haben. Die Vorwürfe bleiben Behauptungen der Frau.

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Das Dokument der Frau zu den Vorwürfen gegen Palmer

Die Frau wirft Boris Palmer in einem über 40 Seiten langen Dokument sexuelle Übergriffe und emotionalen Missbrauch vor. Das Dokument trägt den Titel Meine Erfahrungen mit Boris Palmer.

Im Text schreibt die Frau außerdem von Suizidversuchen und Selbstverletzungen. Den Beginn der geschilderten Vorgänge verortet sie in Ulm im Juni 2024, und zwar auf dem Gemeinderatsausflug.

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Die Schilderungen stammen aus dem Dokument der Frau und den kursierenden Chatnachrichten. Die Berichterstattung stellt sie als Vorwürfe der Frau dar und nicht als gerichtlich festgestellte Tatsachen.

Palmers Dementi und das Ruhen seines Ehrenamts

Boris Palmer erklärt die Vorwürfe für haltlos und kündigt an, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Außerdem lässt er rechtliche Schritte prüfen.

In seinem Dementi begründet Boris Palmer die öffentliche Stellungnahme damit, dass ein gegen ihn erhobener Vorwurf einige Medien erreicht habe und sein Privatleben betreffe. Deshalb sehe er sich gezwungen, sich in aller gebotenen Kürze zu erklären.

Boris Palmer hat nach eigenen Angaben dem Ministerpräsidenten erklärt, dass er sein Ehrenamt für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung ruhen lässt, bis die Vorwürfe aufgeklärt sind. Zugleich bittet er die Medien, seine Privatsphäre und insbesondere die seiner Familie zu respektieren.

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Folgen für das Ehrenamt und die nächsten Schritte

Boris Palmer zieht sich mit dem Ruhen seines Ehrenamts aus der Arbeit zur Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung zurück, bis die Vorwürfe geklärt sind. Die Entscheidung hat er dem Ministerpräsidenten mitgeteilt.

Einen konkreten Termin für eine Aufklärung oder für mögliche gerichtliche Schritte nennen die vorliegenden Informationen nicht. Boris Palmer hat lediglich angekündigt, rechtliche Schritte prüfen zu lassen.

Boris Palmer hat zudem angekündigt, derzeit keine weiteren Erklärungen abzugeben. Bis dahin steht den Vorwürfen der Frau allein das schriftliche Dementi des Oberbürgermeisters gegenüber.