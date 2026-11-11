Boris Pistorius stellt Dunkelfeldstudie zur sexuellen Gewalt in der Bundeswehr vor

Verteidigungsminister Boris Pistorius präsentiert erschreckende Ergebnisse einer Studie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr und kündigt konkrete Präventionsmaßnahmen an.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am Mittwoch in Berlin die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung zu sexualisiertem Fehlverhalten innerhalb der Bundeswehr vorgestellt. Die repräsentative Studie, deren Daten auf rund 25.000 befragten aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten basieren, offenbart ein massives Ausmaß an Belästigung und Gewalt, das weit über die offiziell bekannten Meldezahlen hinausgeht.

Umfangreiche Zahlen zu sexueller Belästigung

Laut den vom Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften durchgeführten Erhebungen gaben im Verlauf ihrer gesamten Dienstzeit siebzig zwei Prozent der Soldatinnen und dreißig ein Prozent der Soldaten an, Opfer von sexualisiertem Fehlverhalten geworden zu sein. In den zwölf Monaten unmittelbar vor der Befragung berichteten dreiunddreißig acht Prozent der Frauen und sechzehn Prozent der Männer von visuellem Fehlverhalten. Neun Prozent der Soldatinnen und drei Prozent der Soldaten erlebten körperliche Formen dieser Gewalt, während beide Geschlechtergruppen jeweils zu zwei Prozent sexuelle Gewalt erfahren haben.

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Statistische Verteilung und Gründe für Untermeldung

Besonders häufig betroffen sind nach Angaben des Ministers die Kampftruppen, wobei sich diese statistisch nicht signifikant vom Rest der Truppe unterscheiden. Überproportional hohe Werte wurden jedoch bei bestimmten Einheiten verzeichnet, was primär mit der engen räumlichen Gemeinschaft über längere Zeiträume erklärt wird. Viele Betroffene scheuen die Meldung aus Angst vor Aufsehen oder mangelndem Vertrauen in die Meldewege, hinzu kommt direkter sozialer Druck durch Kameraden und Vorgesetzte.

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Aktionsplan und neue Meldestelle Help

Als direkte Reaktion auf die Daten hat das Ministerium einen Aktionsplan mit vierunddreißig konkreten Maßnahmen erstellt. Zentrale Säule ist die im November eingerichtete unabhängige Meldestelle Help, die von extra geschultem Personal besetzt wird und beratend sowie unterstützend tätig ist. Zudem soll eine mobile Ermittlungsgruppe vor Ort agieren, um Fälle schneller und effektiver aufzuklären.

Karrierekonsequenzen und gesellschaftlicher Kontext

Führungspositionen werden künftig strenger geprüft; Wer toleriert kein Fehlverhalten mehr und wird keine Führungsrolle innehaben. Die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni betonte, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, das auch die Armee betrifft. Sie sieht darin jedoch eine Chance, da transparente Aufarbeitung die Attraktivität der Bundeswehr für Frauen steigern könnte.