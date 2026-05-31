Der Abwehrchef von Hannover 96 postet ein Foto von sich und seiner Frau Nina mit ihrem zweiten Kind. Die Familie wächst und der Verteidiger freut sich auf die neue Saison.

Boris Tomiak wird zum zweiten Mal Papa : Der Abwehrchef von Hannover 96 postet ein Foto von sich und seiner Frau Nina mit ihrem zweiten Kind.

Die Familie wächst und der Verteidiger freut sich auf die neue Saison. Nach einer anstrengenden Saison, in der er sich die Schulter ausgekugelt hatte und operiert werden musste, kehrte Tomiak schneller als geplant in den Kader zurück. Trotz einiger Schwierigkeiten in der Vorbereitung auf die neue Saison, freut sich der Verteidiger auf die neue Saison und das neue Baby





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Boris Tomiak Hannover 96 Papa Familie Neue Saison

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