Borochi Climate Solutions präsentiert integriertes Energiesystem auf der Intersolar Europe 2026 und erhält EUPD Award

Das Berliner Cleantech-Unternehmen Borochi Climate Solutions stellt auf der Intersolar Europe 2026 in München sein komplettes Energie-Ökosystem vor - von Wechselrichtern über Batteriespeicher bis zu KI-Energiemanagement. Zudem wird das Unternehmen mit dem EUPD Award für das beste EMS 2026 ausgezeichnet.

Das Berliner Cleantech-Unternehmen Borochi Climate Solutions wird auf der Intersolar Europe 2026 , der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft, mit einem eigenen Stand in Halle C3, Stand 139, vertreten sein.

Vom 23. bis 25. Juni 2026 präsentiert das Unternehmen sein vollständiges Energie-Ökosystem für Eigenheime, Gewerbe und Industrie live und zum Anfassen. Im Mittelpunkt steht ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem aus Wechselrichter, LFP-Batteriespeicher, Wärmepumpe und einem KI-gestützten Energiemanagementsystem (EMS), ergänzt um den dynamischen Stromtarif Borochi Dynamic. Alle Komponenten werden von Borochi selbst entwickelt und gefertigt, sodass sie aus einer Hand kommen und nahtlos interagieren - von der Erzeugung über die Speicherung bis zur intelligenten Steuerung und Vermarktung.

Zusätzlich zeigt das Unternehmen seine Lösungen für Gewerbe und Industrie (C&I). Ein besonderes Highlight am Stand ist ein Großspeicher mit über 262 kWh Kapazität, den Fachbesucher live erleben können.

Darüber hinaus ist Borochi mit dem gesamten Produktportfolio am Stand seines exklusiven Vertriebspartners Tepto vertreten. Installateure und Fachpartner können sich dort sowie am Borochi-Stand zu Bestellungen, Preisen und Projektunterstützung beraten lassen. Ein weiterer Höhepunkt der Messe ist die Verleihung des EUPD Awards für das beste Energiemanagementsystem (EMS) 2026 an Borochi, die feierlich direkt auf dem Borochi-Stand stattfinden wird. Dr. Shaoqing Ying, CEO der Borochi Climate Solutions GmbH, betont: Die Energiewende gelingt nur mit Systemen, die intelligent zusammenspielen.

Genau das zeigen wir in München: ein durchgängiges Ökosystem, das Erzeugung, Speicherung, Wärme und Mobilität unter einer intelligenten Steuerung vereint. Dass unser Energiemanagementsystem mit dem EUPD Award ausgezeichnet wird, bestätigt unseren technologischen Anspruch. Martin Wasmeier, CMO der Borochi Climate Solutions GmbH, ergänzt: Für unsere Fachpartner ist die Intersolar der ideale Ort, um unser Gesamtsystem zu erleben - vom kompakten Heimspeicher bis zum Großspeicher mit über 262 kWh.

Gemeinsam mit unserem Vertriebspartner Tepto bieten wir Installateuren am Stand konkrete Unterstützung bei Bestellung, Preisgestaltung und Projektrealisierung. Die Borochi Climate Solutions GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt, fertigt und vertreibt integrierte Energiesysteme für Eigenheime sowie für Gewerbe und Industrie. Das Portfolio umfasst Photovoltaik-Wechselrichter, LFP-Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wallboxen, ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem sowie den dynamischen Stromtarif Borochi Dynamic. Im DACH-Markt setzt das Unternehmen auf ein starkes Partnernetzwerk und vertreibt im Residential-Bereich exklusiv über die Tepto GmbH.

Der Text enthält zudem einen separaten Hinweis auf einen kostenlosen Spezialreport über fünf Software-Aktien, der wegen mangelnden Bezugs zur Hauptmeldung nicht in den Haupttext integriert wurde. Pressestelle: Borochi Climate Solutions GmbH, Martin Wasmeier, Chief Marketing Officer, E-Mail: marketing@borochi.de. Original-Content von: Borochi Climate Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell, Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182794/6296583, © 2026 news aktuell





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Borochi Climate Solutions Intersolar Europe 2026 Energie-Ökosystem KI-Gestütztes Energiemanagementsystem EUPD Award

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