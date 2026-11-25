Die US-Regierung von Donald Trump hat ihre Untersuchung zu strukturellen Überkapazitäten abgeschlossen und schlägt neue Zölle gegen 14 wichtige Handelspartner vor, darunter 20 % auf Waren aus China und der Europäischen Union.

An der Börse heute dominieren Zolldrohungen aus Washington und eine erneute Flucht aus Technologiewerten. Die US-Regierung von Donald Trump hat ihre Untersuchung zu strukturellen Überkapazitäten abgeschlossen und schlägt neue Zölle gegen 14 wichtige Handelspartner vor, darunter 20 % auf Waren aus China und der Europäischen Union.

An der Wall Street rutschte der Nasdaq 100 um über 2 % ab. Grund sind die wachsenden Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen. Der Fear & Greed Index fiel auf 9 Punkte, was extreme Angst signalisiert. Zusätzlich belastet eine höher als erwartet ausgefallene Kerninflation nach dem PCE-Index die Hoffnung auf eine baldige geldpolitische Entspannung.

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US-Staatsanleihen waren dagegen als sicherer Hafen gefragt. Auch in Frankfurt fiel derNEUKUNDEN erhalten für 90 Tage den aktuellen Spitzenzinssatz auf das nicht angelegte Geld*Aktueller Spitzenzinssatz gemäß der größten Vergleichsportale für in Deutschland einlagengesicherte Cash-Einlagen mit täglicher Verfügbarkeit, Stand 13.10.2026 laut Eigenrecherche XTB, Irrtümer vorbehalten. Die deutsche Zweigniederlassung in Berlin betreut die Kunden mit erstklassigem Support, Schulungen und technischer Hilfe. Handeln Sie in allen Börsenlagen und mit jeder Kontogröße!

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Eine Stunde nach Handelsbeginn verliert der Nasdaq 100 rund 4,3 % und rutscht in den Bereich um 25.100 Punkte ab. Gold, Silber, Platin und Palladium im Fokus: Harald Weygand prüft die Charts, Nikolaus Barth stellt mögliche Anlagelösungen vor. Erfahre mehr im kostenlosen Webinar am 1. Dezember um 18 Uhr.