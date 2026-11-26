Robin Brooks warnt vor einem heftigen Ausverkauf an den US-Börsen. Die Fed könnte ihn verschärfen. Ab Samstag herrscht vor der Zinsentscheidung Funkstille.

Ökonom Robin Brooks warnt vor einem dramatischen Ausverkauf an den US-Börsen. Ausgerechnet die Notenbank könnte ihn verschärfen. Am Samstag beginnt eine entscheidende Kommunikationssperre. Den US-Börsen droht nach Einschätzung des Ökonomen Robin Brooks ein dramatischer Zusammenbruch – und ausgerechnet die US-Notenbank könnte ihn auslösen.

In einem am Mittwoch veröffentlichten-Beitrag warnt der frühere Goldman-Sachs-Stratege vor einem massiven Ausverkauf, sollte die Federal Reserve nicht spätestens vor dem Wochenende ihren straffen geldpolitischen Kurs korrigieren. Die Zeit drängt: Bereits am Samstag, dem 28. November, beginnt die Kommunikationssperre vor der nächsten Zinsentscheidung.ist seit seinem Oktoberhoch von knapp 120 US-Dollar je Barrel deutlich gefallen. Gleichzeitig sind die Inflationserwartungen gesunken.

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Dennoch haben die jüngsten Äußerungen der Notenbanker die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen hochgehalten. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument.