Der Manager kehrt an die Spitze von Nvidia zurück. Ob dadurch die KI‑Zweifel nachhaltig verschwinden, ist unklar. Die Lage dürfte volatil bleiben.

Nvidia hat die Rückkehr von Jensen Huang als CEO angekündigt, nachdem er den Konzern Mitte November verlassen hatte. Mehrere Untersuchungen zu den jüngsten Entwicklungen bei Nvidia dürften dafür sorgen, dass die Lage an den Märkten volatil bleibt.

Die Aktienmärkte legen nach der Nvidia-Nachricht zu. Es bleibt fraglich, ob die Börsen zur Jahresendrally ansetzen.überraschend die Rückkehr von Jensen Huang als CEO angekündigt hat. Huang hatte den Chip-Konzern Mitte November nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin verlassen. In der Folge nahmen die Zweifel am Boom rund um Künstliche Intelligenz zu und die Kurse gerieten unter Druck.

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Nach der überraschenden Kehrtwende stieg die Nvidia‑Aktie im frühen Handel um etwa ein Drittel Prozent. Der technologielastige Nasdaq, der am Freitag 5,3 Prozent verloren hatte, schoss um gut sieben Prozent nach oben. Ob Huangs Rückkehr die KI-Sorgen nachhaltig ausräumt, ist indes unklar. Die Untersuchung des Verwaltungsrats läuft weiter.

Eine Reihe von Behörden hat ebenfalls Untersuchungen gestartet. Die Lage an den Märkten dürfte also fragil bleiben. Das vierte Quartal gilt traditionell als das stärkste an den Börsen. Mit der Rückkehr von Huang und mit der KI-Euphorie könnte die Rally nun an Fahrt aufnehmen, wie es in ersten Reaktionen an der Wall Street hieß.

Noch kurz vor Huangs Rückkehr sprach vieles dafür, dass sie in diesem Jahr ausbleiben könnte.kam in den vergangenen 30 Jahren in dieser Zeit im Durchschnitt auf eine Rendite von 5,1 Prozent – deutlich mehr als jeweils in den anderen Quartalen. Der deutsche Leitindex Dax legte seit seiner Auflage im Jahr 1988 von Oktober bis Dezember im Schnitt sogar um 6,9 Prozent zu.

Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Anfang November bereitet Investoren indes auch weiterhin Sorgen: Sie befürchten, dass Datencenter langsamer gebaut werden könnten als bisher geplant und damit der extrem datenintensive Boom Künstlicher Intelligenz gebremst wird. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbankbelasten die Kapitalmärkte zusätzlich. Algorithmus- und computergesteuerte Investoren hätten die Kursverluste zuletzt noch verstärkt, heißt es in einer Analyse der Berenberg-Bank.

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Sollte das Momentum tatsächlich zurückkommen undvon Anfang Oktober an etwa 18 Prozent an Wert verloren, der S&P 500 kam auf einen Verlust von gut zehn Prozent. Der japanische, der weniger stark von Tech-Werten bestimmt wird, hatte in der vergangenen Woche ebenfalls nachgegeben, notiert im Vergleich zu Anfang Oktober aber nahezu unverändert. Am Montag baute derDer Ruf von US-Staatsanleihen als sicherer Anlagehafen hat in den vergangenen Jahren deutlich gelitten.

Steigende Staatsverschuldung, gepaart mit anziehender Inflation und höheren Leitzinsen, ließ die Kurse von Anleihen deutlich sinken. Entsprechend stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe Anfang Oktober auf über 5,3 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit über 20 Jahren. Der Ausverkauf vor allem von US-Technologieaktien ließ Anleger zuletzt aber doch wieder zu Staatsanleihen greifen. Michael Köhler, Stratege bei der Landesbank Baden-Württemberg, sagte vor dem überraschenden Comeback des Nvidia-Chefs: „Der Rentenmarkt profitiert von der Flucht in sichere Häfen.

“ Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen notiert unter der Marke von fünf Prozent und legte am Montag nur leicht zu. Als kurzfristige Unterstützung für den US-Anleihemarkt gelten zudem Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Mitglieder der US-Notenbank für teils deutliche Zinserhöhungen plädiert hatten, warnte Bessent am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS indirekt davor, dass die Fed durch eine zu strenge Geldpolitik die US-Wirtschaft gefährden könnte.

An den Terminmärkten schwanden Befürchtungen, dass die Fed den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember gleich um einen halben Prozentpunkt erhöht, statt der üblichen 0,25 Prozentpunkte. Der US-Dollar, der vom höheren Zinsniveau in denund seinem Status als Leitwährung profitiert, legte dennoch auch am Montag weiter zu. Gegenüber dem Euro hat er in diesem Jahr bereits mehr als sieben Prozent gewonnen. Der Euro notiert mit weniger als 1,10 Dollar so niedrig wie zuletzt im April 2025.

Die Risikofurcht trifft am Markt für Unternehmensanleihen die Zinspapiere von schwachen Schuldnern deutlich. Die Risikoaufschläge, also die Renditeabstände im Vergleich zu Staatsanleihen, sind vor allem in den USA kräftig gestiegen. Für Anleihen von Unternehmen, deren Bonität die Ratingagenturen als Non-Investmentgrade einstufen, sind diese Risikoprämien binnen anderthalb Wochen um 0,6 Prozentpunkte auf im Schnitt 3,9 Prozentpunkte in die Höhe geschnellt. Auch hier gab es am Freitag einen besonders kräftigen Sprung nach oben.

Paribas Wealth Management, sagt dennoch, dass vom Kreditmarkt insgesamt ein beruhigendes Signal komme. Der Grund: Die Risikoprämien für Anleihen von soliden Unternehmen mit Ratings im Investmentgrade zogen nur leicht an – im Schnitt auf knapp einen Prozentpunkt. Investoren verkaufen Firmenbonds daher nicht blindlings, sondern machen deutliche Unterschiede zwischen der Qualität der Schuldner. Positiv ist auch, dass Unternehmen mehr als genug Investoren für neue Anleihen finden.

Seit Ende Oktober haben allein die großen US-Cloud-Anbieter, die Hyperscaler Microsoft,legte am Montag auch deutlich zu, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen war. Die größte und älteste Digitalwährung notierte wieder über der Marke von 63.000 Dollar. Dennoch ist sie noch weit von den 80.000 Dollar entfernt, die Anfang des Monats wieder erreicht worden waren. Die Kryptobranche litt bereits vor den jüngsten Kursturbulenzen unter den Folgen des Anthropic-Börsengangs, wie Analysten des Krypto-Finanzdienstleisters Teroxx aus Zypern erläuterten.

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Wer im Depot Platz machen wollte für Anthropic-Aktien, „verkleinert dafür meist zuerst seine liquidesten Risikopositionen, und dazu gehört Bitcoin“, heißt es in einer Analyse. Anleger sollten auch die Schuldenaufnahme der Hyperscaler im Blick behalten, schreiben die Teroxx-Analysten. In den kommenden Wochen könnten die Kryptowährungen zudem unter Druck geraten,falls die Fed die Zinsen erhöht, warnen Experten des Tradinghauses QCP Capital aus Singapur.und konnte seiner klassischen Rolle als Krisenwährung nicht gerecht werden.

Nach Einschätzung von Analysten mussten Investoren einen Teil ihrer Gold- und Silberbestände abstoßen, um Verluste an den Aktienmärkten auszugleichen. Allerdings profitierte auch das Edelmetall von der Nvidia-Rally. Am vergangenen Freitag war der Goldpreis noch auf 3506 Dollar je Feinunze gefallen, den tiefsten Stand seit August 2025. Seit dem Rekordhoch bei 5595 Dollar Ende Januar hat rund 34 Prozent verloren, während Silber vom Allzeithoch sogar rund 63 Prozent einbüßte.

Die Edelmetalle litten unter dem starken Dollar. Hinzu kam die Furcht vor deutlichen Zinserhöhungen in den USA, die Gold und Silber belasten, weil Edelmetalle keine Zinsen abwerfen. Zu Beginn dieser Woche haben die Wetten an den Kapitalmärkten auf weitere Zinserhöhungen in den USA etwas nachgelassen. Markus Blaschzok, Chefanalyst der Schweizer Solit Group, sah den Ausverkauf von Gold vor der Nvidia-Nachricht in der „finalen Phase“: Unterstützung komme von den Zentralbanken und von der Investmentnachfrage.

Die chinesische Zentralbank habe im Oktober weitere 26 Tonnen Gold und damit so viel wie seit drei Jahren nicht gekauft, sagt er. Auch die Entwicklung bei Gold-ETFs zeige sich bislang erstaunlich widerstandsfähig, ergänzt er. Die weltweiten ETF-Bestände seien im Oktober um weitere 19 Tonnen auf ein neues Hoch von 4275 Tonnen gestiegen. Kupfer und andere Industriemetalle gehörten lange zu den großen Profiteuren des KI-Booms.

Jetzt sorgt das Chaos an den Börsen für eine Neubewertung. Kupfer, das unter anderem bei der Verkabelung von Stromnetzen verwendet wird, stieg im September – getrieben vom KI-Enthusiasmus und der Aussicht auf US-Importzölle – auf ein Rekordhoch von fast 15.000 Dollar pro Tonne. Zuletzt war der Preis auf 12.000 Dollar abgesackt, auch Kupfer setzte jedoch am Montag zu einer Rally an.

Im vergangenen Monat hatte sich das Minus auf 16 Prozent summiert, allein in der vergangenen Woche ging es um neun Prozent abwärts. Nach Einschätzung von Analysten wird der Preisverfall vor allem von den Finanzmärkten getrieben und nicht von der Angebotssituation.

Wie stark die Stimmung kippte, wurde auf einer großen Kupferkonferenz in Shanghai in der vergangenen Woche deutlich: Neben der KI-Krise wachsen die Zweifel an der Nachfrage aus China und daran, ob die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle noch in diesem Jahr erhoben werden. Der deutliche Anstieg des Dollars in den vergangenen Tagen drückt ebenfalls auf den Preis, da er das Metall für die meisten Käufer teurer macht.

Auch Zinn und Aluminium gerieten im Zuge des allgemeinen Rückzugs der Investoren bei Industriemetallen zuletzt unter Druck. Der Preis für Aluminium hatte innerhalb eines Monats sieben Prozent und der für Zinn sogar über 20 Prozent verloren. Börse am 23. November