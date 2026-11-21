Nasdaq und Dax erleiden massive Einbußen. Anleger flüchten in sichere Häfen. KI-Sektor und Rohstoffe leiden unter Zinsängsten und Inflationsdaten.

Die globalen Finanzmärkte gerieten am Freitag unter starken Druck, als Sorgen über überbewertete Technologieaktien und anhaltende Inflationsängste einen massiven Verkaufansturm auslösten. Der Technologieindex Nasdaq verlor bis zum Mittag der US-Marktpause 3,8 Prozent und sank auf 22.991 Punkte. Parallel dazu rutschte der breitere S&P 500 um 2,3 Prozent auf 7011 Zähler, während der Dow-Jones-Index mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 48.708 Punkten notierte. Alle drei US-Indizes entfernten sich damit mehr als zehn Prozent von ihren historischen Höchstständen und gelten seither als im Korrekturmodus befindlich.

Deutscher Leitindex bricht unter 25.000 Punkte ein

Auch der deutsche Dax setzte seine Verlustserie fort und fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Der Index schloss am Freitag praktisch auf dem Tagesminimum bei 24.802,78 Punkten, was einem Rückgang von 2,60 Prozent entspricht. Damit verzeichnete der Dax einen Wochenverlust von mehr als sieben Prozent. Der MDax folgte diesem Trend nahezu identisch und endete mit einem Minus von 2,59 Prozent bei 28.740,31 Zählern. Dies markiert die stärkste wöchentliche Schwächephase für deutsche Indizes seit April 2025, als US-Präsident Donald Trump seine neue Zollagenda vorstellte.

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Marktkorrektur geht über Gewinnmitnahmen hinaus

Marktexperte Stephen Innes von der Firma IG wies darauf hin, dass es sich beim aktuellen Rutsch auf dem Nasdaq nicht mehr um gewöhnliche Gewinnmitnahmen handelt. Vielmehr werden überbewerteten Technologiewerten die Flügel gestutzt, bevor wieder Kaufinteressenten den Markt betreten. Die Panik habe sich auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und sogar Edelmetalle ausgeweitet. Anleger flüchteten derzeit primär in als sicher geltende amerikanische Staatsanleihen und den US-Dollar, was die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries um mehr als elf Basispunkte auf 4,936 Prozent drückte.

Nvidia-Ergebnisse und KI-Sektor unter Druck

Der Börsengang sowie die Quartalszahlen von Nvidia dienten diese Woche als wichtiger Test für das investorseitige Vertrauen in den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Ergebnisse bestätigten jedoch die Unsicherheit, da Aktien von Krypto- und Blockchain-Unternehmen ihren Abwärtstrend fortsetzten. Kryptowährungen gerieten ebenfalls unter Verkaufsdruck: Bitcoin fiel zum ersten Mal seit Juli unter die 60.000-Dollar-Marke und notierte bei 55.830 Dollar. Fonds, die sich an diesen Werten orientieren, lagen nur noch rund zehn Cent über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar, was die extreme Volatilität des Sektors unterstreicht.

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Zinspolitik und Inflationsdaten belasten Märkte

Für die angespannte Lage macht die US-Notenbank (Fed) eine entscheidende Rolle. Fed-Gouverneurin Lisa Cook betonte in einem Redemanuskript für eine Konferenz in Chile, dass das aktuelle Zinsniveau nicht ausreiche, um die Inflation effektiv zu bekämpfen. Mit einem Preiswachstum von über drei Prozent sei die Lage besorgniserregend, was der Notenbank deutlich weniger Spielraum lasse, die Wall Street vor ihren eigenen Exzessen zu retten. Diese restriktive Haltung der Zinsbeschlüsse belastet die Bewertungen von Wachstumswerten erheblich.

Gold- und Ölpreise fallen trotz Unsicherheit

Auch der traditionelle Krisenmetall Gold gab nach und rutschte um 2,5 Prozent auf 3533 Dollar pro Feinunze. Wochensichtlich steuerte das Edelmetall auf einen Verlust von rund acht Prozent zu, dem stärksten Rückgang seit Mitte März. David Meger von High Ridge Futures erklärte, dass der anhaltende Kursverfall bei KI-Aktien zu zwangsweisen Liquidierungen von Goldpositionen führt, um Verluste auszugleichen. Zudem belastet die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen die Opportunitätskosten für die zinslose Anlage. Die Feinunze Gold verlor an Wert, während auch Silber, Platin und Palladium um bis zu 2,8 Prozent fielen. Der Ölmarkt steuerte auf eine dritte Verlustwoche in Folge zu, da die Lieferungen durch die Straße von Hormus das Vorkriegsniveau erreichten.