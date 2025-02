Börsenlounge mit Markus Weingran - Coinbase, Palo Alto, Hermes & Ukraine-Spezial

Markus Weingran beleuchtet in der heutigen Börsenlounge aktuelle Marktentwicklungen und Unternehmen. Zu den Themen zählen Coinbase, Palo Alto, Hermes mit einem Fokus auf den möglichen Kriegsende in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Weingran analysiert zudem die Performance von DAX-Werten, insbesondere Autowerte, sowie Unternehmen wie Safran, Tomra, Applied Materials, Airbnb, Roku und Draft Kings. Zu guter Letzt diskutiert er Rheinmetall und Hoegh sowie die Aussichten für Aktien, die von einem Kriegsende in der Ukraine profitieren könnten.

Willkommen bei der Börsen lounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Coinbase | Palo Alto | Hermes - Spezial zum möglichen Ende des Ukraine -Krieges

com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 \0:00 Begrüßung DAX - Wassertreten Tops & Flops - Autowerte stark Hermes - so geht Luxus Safran - gute Zahlen Tomra - Aktie zieht kräftig an Coinbase - starke Zahlen Applied Materials - schwacher Ausblick Palo Alto - Rücksetzer ausnutzen - Airbnb - Aktie nach Zahlen gefragt Roku - so kann es weitergehen Draft Kings - Wettanbieter ist auf Kurs Hoegh - Dividenden-Aktie nicht mehr gefragt Rheinmetall - neues Allzeithoch Ukraine-Spezial - diese Aktien profitieren von einem Kriegsende Zuschauerfragen © 2025 wallstreetONLINE T





