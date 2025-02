Börsenmarktanalyse und Ausblick 2025

Der aktuelle Text analysiert die Situation des Aktienmarktes und stellt Fragen nach der Zukunft des Bullenmarktes. Es werden aktuelle Nachrichten zur Geldanlage und zum Börsentag in Frankfurt am Main kommentiert. Die Kommentarfunktion ist für Abonnenten des jeweiligen Dienstes zugänglich. Weiterhin wird auf die Videoanalyse des Nasdaq 100 im Kontext der politischen Entwicklungen um Donald Trump eingegangen.

Aktuell befinde ich mich im Anlagesicht. Steht der Bullenmarkt , wie immer mehr Anleger und Marktbeobachter glauben, vor seinem Ende? Oder sehen wir schon bald neue AllzeitHochs? Meine Meinung dazu ist ziemlich klar und, wie ich hoffe, gut begründet. Falls Dir meine Marktkommentare gefallen, könnte mein Tradingservice 'Technologie-Aktien & Krypto', kurz TAK, für Dich interessant sein.

Schau gerne einmal rein und teste das Angebot zwei Wochen lang risikofrei! Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Die europäischen Indizes schließen die Sitzung überwiegend im Minus ab. Der DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,4 %, der FTSE 100 verliert über 0,3 %, der SMI fällt um 0,8 %. Zuwächse sind nur beim französischen CAC40 (+0,2 %) und beim italienischen MIB40 (+0,2 %) zu verzeichnen. Aktuelle Fragen rund um das Thema Geldanlage werden am 15. Februar im Kap Europa in Frankfurt beantwortet. Bei kostenfreiem Eintritt finden Interessierte von 9:30 bis 16:00 Uhr wieder aktuelle Informationen rund um das Thema Geldanlage, Finanzen & Börse. Auf die Besucher warten Vorträge mit hochkarätigen Referenten und natürlich eine umfangreiche Ausstellung von Unternehmen aus der Finanzbranche. Wie wird das Börsenjahr 2025? Die zweite Amtszeit von Donald Trump, Neuwahlen in Deutschland und weltweite Konflikte haben Einfluss auf die Finanzmärkte. Wo bieten sich derzeit attraktive Anlagemöglichkeiten? Der Börsentag gibt Antworten, liefert Informationen aus erster Hand und natürlich auch wieder die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Mit vielen namhaften Ausstellern und 5 Vortragsbereichen erwartet Sie wieder ein breites Spektrum an Wissen zu Aktien, Anleihen und Rohstoffen - aber auch zu Derivaten, Kryptos und Immobilien. Ob erfahrener Trader oder Börseneinsteiger – hier ist für jeden Wissensstand etwas dabei. Freuen Sie sich auf Robert Halver, Edda Vogt, Mick Knauff, Alfred Maydorn, Thomas Timmermann und viele andere. Alle Informationen zum Börsentag wie Vortragsprogramm, Anmeldung und Anfahrt finden Sie hier! Donald Trump bleibt in aller Munde, vor allen Dingen bei Kryptorianern. Wir schauten im heutigen Video aber auch auf die Situation im Nasdaq 100. Wird sich der Kursverfall fortsetzen





Börse Aktienmarkt Bullenmarkt Geldanlage Börsenjahr 2025 Donald Trump Nasdaq 100

