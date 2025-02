Börsenprofis sprechen über spannende Aktien und den aktuellen Markt

Lothar Albert spricht mit Michael Flender von Goldesel Investing über aktuelle Aktien und Marktgeschehen. Sie besprechen Aktien wie BYD, Uber, Shopify, Qualcomm, Salesforce und Monday.com.

Im heutigen Markt gespräch spricht Lothar Albert mit Michael Flender von Goldesel Investing.

Die beiden Börsenprofis gehen zuerst auf den chinesischen E-Auto-Hersteller BYD ein, von dem Michael Flender zu berichten weiß, dass sich unter anderem nun auch SIXT ein entsprechendes Kontingent zugelegt hat, und wir diese Marke zukünftig öfters auf den deutschen Straßen sehen werden. Die Aktie ist sehr stark und ebenso wie Uber, spezialisiert auf den US-amerikanischen Markt, auf Wachstum ausgerichtet. Inzwischen kann Uber über eine Cashflow-Reserve von fast sieben Milliarden US-Dollar verfügen, und steht damit auf sehr stabilen Beinen. Unter den Online-Shop-Anbietern ist Shopify im starken Aufwärtstrend für jeden Anleger und Swing-Trader interessant - ein starkes Wachstum bietet eine fundamental stabile Grundlage. Der Halbleiterhersteller Qualcomm befindet sich in Sachen Kursentwicklung in einer Konsolidierungszone, und zeigt sich daher kurz- und mittelfristig etwas zäh, doch ist das Unternehmen langfristig sicherlich spannend, was sich in der Wertentwicklung widerspiegelt. Auch der Cloud-Computing-Spezialist Salesforce zeigt sich derzeitig konsolidierend, ist jedoch ebenso ein heißer Tipp für das Depot. Zu guter Letzt geht Michael Flender auf Monday.com ein, die ein hochprofitables Geschäftsmodell im Bereich Projektmanagement-Software am Laufen haben, dass sich finanziell mehr als nur rechnet. Börsianer treiben aktuell den Kurs des Wertpapiers mit einem starken Ausbruch über das letzte Herbsthoch.





AKTIEN MARKT BYD UBER SHOPIFY QUALCOMM SALESFORCE MONDAY.COM

