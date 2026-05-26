Sportdirektor Rouven Schröder verstärkt das Team mit Enzo Leopold von Hannover 96, ergänzt durch bereits verpflichtete Spieler wie Daniel Batz, David Herold, Yukhym Konoplya und Zento Uno. Der Transfer erinnert an den früheren Wechsel von Lars Stindl und soll die Lücken im zentralen Mittelfeld schließen.

Borussia Dortmund s Sport direktor Rouven Schröder, 50 Jahre alt, hat nach dem Ende der aktuellen Bundesliga ‑Saison ein beachtliches Rekrutierungsprogramm in Gang gesetzt, das die Mannschaft für die kommenden Jahre neu strukturieren soll.

Bereits im Sommer wurden mehrere Schlüsselspieler verpflichtet: Der erfahrene Torhüter Daniel Batz, 35, wechselte vom FSV Mainz 05, während der junge Innenverteidiger David Herold, 23, aus den Reihen des Karlsruher SC kam. Zusätzlich steht die Verpflichtung des ukrainischen Linksverteidigers Yukhym Konoplya, 26, kurz bevor die Formalitäten abgeschlossen werden - es fehlt lediglich seine Unterschrift. Auch der japanische Offensivspieler Zento Uno, 22, von Shimizu S‑Pulse, soll trotz einer am vergangenen Sonntag erlittenen Verletzung zum Klub stoßen.

Nun hat sich das Management ebenfalls auf den 25‑jährigen Mittelfeldspieler Enzo Leopold von Hannover 96 verständigt, dessen Transfer bereits in den Medien gestreut wurde. Leopold, der nach einem emotionalen Abschied von seiner alten Mannschaft in Hannover einen medizinischen Check in Gladbach durchlaufen wird, soll anschließend einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Der Transfer erfolgt ablösefrei, was für die Dortmunder ein attraktives Preis‑Leistungs‑Verhältnis darstellt.

Der Neuzugang erinnert stark an den früheren Transfer von Lars Stindl im Jahr 2015, als Borussia Mönchengladbach ebenfalls einen erfahrenen Führungsspieler aus Hannover verpflichtete. Stindl, damals 26 Jahre alt, wechselte für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro und entwickelte sich schnell zum Kapitän und charismatischen Anführer der Mannschaft. Ähnlich wie Stindl wurde auch Enzo Leopold in Hannover als Leitwolf angesehen, der nicht nur durch seine technische Qualität, sondern vor allem durch seine Führungsstärke überzeugte.

Seine Fähigkeit, das Spiel im zentralen Mittelfeld zu kontrollieren und gleichzeitig das Team taktisch zu organisieren, wird von den Dortmunder Verantwortlichen als wichtige Ergänzung zu den bereits gesicherten Positionen eingeschätzt. In Kombination mit dem technisch versierten Zento Uno könnte Leopold eine neue Defensiv‑ und Spielgestaltungszentrale bilden, die der Bundesliga ein frisches taktisches Profil verleiht. Die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund gehen jedoch über die Leih- und Transferaktivitäten im offensiven Bereich hinaus.

Der Verein musste bereits im Sommer die Dienste von Rocco Reitz, 23, an den FC Leipzig für rund 20 Millionen Euro verlieren, während Yannik Engelhardt, 25, nach seiner Leihe zunächst zu Como zurückkehren muss. Diese Abgänge hinterließen Lücken im zentralen, defensiven Mittelfeld, die bislang noch nicht geschlossen waren. Durch die Verpflichtung von Enzo Leopold wird diese Schwäche nun behoben und das Team erhält einen Spieler, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Akzente setzen kann.

Schröders Strategie, innerhalb von nur zwei Wochen nach den ersten Neuzugängen weitere Schlüsselspieler zu verpflichten, zeigt, dass er an einem umfassenden Kaderumbau arbeitet, der langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Vereins sichern soll. Die fußballpolitischen Entscheidungen des Sportchefs deuten darauf hin, dass Borussia Dortmund in den kommenden Jahren nicht nur auf junge Talente setzen, sondern auch erfahrene Führungspersönlichkeiten integrieren möchte, um eine stabile Basis für Titelkämpfe in der Bundesliga und auf europäischer Ebene zu schaffen





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