Borussia Dortmund besiegt Sporting Lissabon klar im Champions-League-Hinspiel

Borussia Dortmund hat sich mit einem 3:0-Sieg gegen Sporting Lissabon in die nächste Runde der Champions League gespielt. Nach einer knappen ersten Halbzeit setzte der BVB im zweiten Abschnitt alles auf Sieg und wurde mit drei Toren belohnt.

Borussia Dortmund hat im Playoff -Hinspiel der Champions League gegen Sport ing Lissabon eine starke Leistung gezeigt und sich mit 3:0 einen komfortablen Vorsprung für das Rückspiel gesichert. Nach einer eher zaghaften ersten Hälfte steigerte sich der BVB im zweiten Abschnitt deutlich und erspielte sich viele Chancen. Serhou Guirassy (60.), Pascal Groß (67.) und Karim Adeyemi (82.) erzielten die Tore für den Bundesligisten.

Trainer Niko Kovac zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte die Wichtigkeit der klaren Führung und die gute Herangehensweise in der zweiten Halbzeit. Dortmunds nächste Aufgabe ist das Rückspiel am kommenden Mittwoch.





