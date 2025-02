Borussia Dortmund besiegt Sporting Lissabon mit 3:0 im Hinspiel der Champions League Playoffs

Der BVB hat das Hinspiel der Champions League Playoffs gegen Sporting Lissabon mit 3:0 gewonnen. Serhou Guirassy war mit zwei Toren der Matchwinner.

Borussia Dortmund hat in den Playoffs der Champions League auf Sport ing aus Lissabon getroffen. Das Hinspiel fand am Dienstagabend in Lissabon statt. Der BVB konnte sich mit einem klaren 3:0 Sieg eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch sichern. Serhou Guirassy war der Matchwinner mit zwei Treffern, Pascal Groß und Karim Adeyemi erzielten die weiteren Tore. Für Trainer Niko Kovac war es der erste Sieg mit dem BVB. Das Spiel begann torlos.

Beide Mannschaften zeigten zunächst ein vorsichtiges Vorgehen und warteten auf Fehler des Gegners. Sporting hatte in der ersten Hälfte mehr Chancen, konnte aber ihre Offensivleistung nicht entscheidend umsetzen. Borussia Dortmund zeigte sich im ersten Abschnitt etwas passiv und bot Lissabon mehr Räume. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der BVB deutlich offensiv aktiver und nutzte die Mehrzahl seiner Chancen. Serhou Guirassy erzielte zwei Tore, Pascal Groß und Karim Adeyemi sorgten für das 3:0 Endresultat. Der neue Trainer Niko Kovac kann zufrieden mit der Leistung seines Teams sein. Der BVB hat sich mit dem Sieg in Lissabon eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch geschaffen. Die Dortmunder wollen in den neuen Playoffs unter Beweis stellen, falls sie das Achtelfinale erreichen wollen. Dafür müssen sie Sporting Lissabon besiegen, die mit Topstürmer Viktor Gyökeres geballte Offensivgefahr ausstrahlen. Die Portugiesen belegten den 23. Platz nach acht Spieltagen in der UEFA Champions League. Niko Kovac feierte am Wochenende sein Ligadebüt als Dortmund Coach gegen den VfB Stuttgart, ehe er am Dienstag zum ersten Mal den BVB in der UEFA Champions League betreuen wird. Direkt eine Herausforderung für den neuen Trainer. Das Erreichen des Achtelfinales wird dennoch das Ziel sein.Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Dortmund statt.





