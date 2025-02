Borussia Dortmund besiegt Sporting Lissabon mit 3:0 im Champions-League-Hinspiel

Borussia Dortmund hat im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon einen wichtigen 3:0-Sieg erzielt. Nach einer eher zaghaften ersten Halbzeit drehten die Dortmunder in der zweiten Hälfte auf und setzten sich verdient durch. Trainer Niko Kovac war nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit.

Borussia Dortmund hat im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Sport ing Lissabon eine starke Leistung gezeigt und einen wichtigen 3:0-Sieg erzielt. Nach einer eher zaghaften ersten Halbzeit drehten die Dortmunder in der zweiten Hälfte auf und setzten sich verdient durch. Serhou Guirassy erzielte in der 60. Minute die Führung, Pascal Groß erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 und Karim Adeyemi besorgte in der 82. Minute den Endstand.

Für den BVB war es ein wichtiger Sieg, der die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale deutlich erhöht. Dort würden entweder Aston Villa oder Lille OSC auf die Borussia warten, die Begegnungen werden am 21. Februar ausgelost. Trainer Niko Kovac war nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit. „Ich glaube in der ersten Halbzeit hat man uns angemerkt, dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber ich glaube wir haben uns gut reingekämpft und eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt“, sagte Torschütze Groß nach dem Spiel bei 'Amazon Prime'.





