Nachdem Borussia Dortmunds Cheftrainer Robby Ferwerda-Renouf bei den traditionellen Jugen Euro-Training ein Herzinfarkt erlitten war, hat sich die Clubtopseite in Dortmund über die gesundheitliche Situation ihres Trainiers sehr viel Gedanken gemacht und eine öffentliche Mitteilung veröffentlicht mitFONTNAME="Arial"…

NEWS TEXT: -Start! Erst sprach Deutschlands Vorrunden-Gegner Curaçao Fred Rutten (63) noch das Vertrauen aus – jetzt ist alles anders. Unter großem Druck aus dem Team und dem Umfeld trat Rutten am Montagabend überraschend zurück.

Und die Lösung? Ausgerechnet sein Vorgänger übernimmt wieder das Kommando. Offiziell spricht der Verband von einer einvernehmlichen Trennung. Doch hinter den Kulissen soll es heftig gekracht haben.

Rutten deutete das selbst an: „Es darf kein Klima entstehen, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams untergräbt. Daher ist es ratsam, zurückzutreten.

“ Der Grund für das Beben: Die Spieler wollten ihren Erfolgstrainer Dick Advocaat (78) zurück! Unter dem erfahrenen Niederländer hatte sich Curaçao sensationell erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im Februar war Advocaat wegen der Erkrankung seiner Tochter zurückgetreten – doch der Wunsch nach seiner Rückkehr blieb offenbar bestehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP vom Verbandspräsidenten Gilbert Martina erfuhr, ist Advocaat bereit zurückzukehren.

Für Dienstag hat der Verband eine Pressekonferenz angekündigt. Niederländische Medien berichten bereits, dass dort das Comeback offiziell verkündet werden soll. Auch Sponsoren sollen ihren Anteil an der Entwicklung gehabt haben. Laut dem niederländischen Sender „NOS“ gilt Corendon-Airline-Chef Atilay Uslu als großer Advocaat-Fan.

Noch vor wenigen Tagen hatte Martina öffentlich betont, Rutten werde Curaçao bei der WM betreuen – diese Aussage ist nun Geschichte. Für Advocaat wäre es ein historischer Auftritt: Mit 78 Jahren würde er zum ältesten Trainer der WM-Geschichte werden und Otto Rehhagel (72 bei der WM 2010) ablösen. Für das DFB-Team ändert das die Ausgangslage spürbar





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