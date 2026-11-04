Borussia Dortmund empfängt Real Betis Sevilla in der Champions League

Borussia Dortmund trifft am Mittwoch auf Real Betis Sevilla. DAZN zeigt die Champions-League-Partie exklusiv im Stream und Pay-TV.

Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch im Rahmen des 4. Spieltags der Champions League den spanischen Klub Real Betis Sevilla. Die Partie ist eine Begegnung zwischen dem BVB und einer der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison im europäischen Wettbewerb.

Für Real Betis Sevilla steht bereits eine starke Bilanz zu Buche. Die Spanier haben alle drei bisherigen Partien gewonnen und liegen mit neun Punkten auf Tabellenplatz fünf. Für Borussia Dortmund ist das Duell eine Gelegenheit, die eigene Serie gegen einen formstarken Gegner fortzusetzen.

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Real Betis Sevilla mit drei Siegen und neun Punkten

Real Betis Sevilla hat in dieser Champions-League-Saison bislang alle drei Spiele gewonnen und steht mit neun Punkten auf Tabellenplatz fünf. Die Mannschaft von Manuel Pellegrini setzte sich bisher gegen Lille, Porto und Feyenoord durch.

Auffällig ist dabei der Spielort der bisherigen Siege. Alle drei Erfolge feierten die Spanier auf eigenem Platz. In Dortmund müssen sie nun erstmals in dieser Saison auswärts antreten, was die Partie für beide Seiten zu einem besonderen Test macht.

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Dortmund mit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage

Borussia Dortmund ist derzeit seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt holte der BVB in München ein 2:2, wobei Fabio Silva erst in der 89. Minute zum Ausgleich traf.

Dieser späte Treffer unterstreicht die Qualität und Moral der Mannschaft, die auch in engen Phasen noch Punkte sichern kann. Gegen die offensiv gut besetzten Spanier wird es für den BVB darauf ankommen, die eigene Ordnung über die gesamte Spielzeit zu halten.

DAZN überträgt das Spiel live im Stream

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla zeigt der Streamingdienst DAZN exklusiv und live. Zuschauer können das Spiel im Stream beziehungsweise über das Pay-TV-Angebot verfolgen.

Für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN nötig. Wer die Begegnung live sehen möchte, sollte daher vor dem Anpfiff am Mittwoch prüfen, ob das passende Abo bereits aktiv ist, um den Spielbeginn nicht zu verpassen.