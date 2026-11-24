BVB und Arsenal trennen sich 1:1 in London. Maximilian Beier sorgt für den Ausgleichspunkt von Niko Kovacs Team in der Champions League Ligaphase.

Borussia Dortmund hat sich in London ein wichtiges Remis gegen den FC Arsenal erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trennte sich am Montagabend 1:1 (0:1) vom englischen Fußballmeister. Dieser wertvolle Punkt sichert den Dortmundern weiterhin die Hoffnung auf die Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League.

Taktische Überlegenheit der Gunners in London

Der FC Arsenal war über weite Strecken die überlegene Mannschaft. Nach zehn Minuten erzielte Viktor Gyökeres die Führung für die Gastgeber. Der Stürmer legte den Ball halbrechts vor dem Strafraum vor und traf zentral in den Winkel. Die Führung war eine logische Folge der dominierenden Leistung des Teams von Trainer Mikel Arteta.

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Bis zur Viertelstunde des ersten Durchgangs dominierte Arsenal den Ballbesitz mit knapp 75 Prozent. Immer wieder flogen Bälle in den Dortmunder Strafraum. BVB-Keeper Gregor Kobel und Verteidiger Daniel Svensson verhinderten bei einer Doppelchance mit ihren Rettungstaten das zweite Tor der Gunners.

Beier glättet den Rückstand in der 55. Minute

In der 55. Minute erzielte Maximilian Beier den Ausgleichstreffer für Borussia Dortmund. Joane Gadou dribbelte aus der Abwehr überragend durch das gesamte Mittelfeld und setzte Beier in Szene. Der 24-Jährige traf platziert in die Ecke. Diese Gleichstellung bescherte den Westfalen den wichtigen Punkt auf dem Weg in die K.o.-Runde.

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Vor dem Spiel stand Topstürmer Serhou Guirassy nicht im Kader. Trainer Niko Kovac hatte erklärt, dass der Angreifer nach seiner Verletzungspause nicht sofort von der ersten Minute an eingesetzt werden würde. Die Dortmunder gingen ohne ihn in das wichtige Duell in London.

Heftige Reaktionen und Offensivversuche von Arsenal

Der FC Arsenal reagierte wütend auf den Ausgleich. Ein Kopfball des ehemaligen Leverkuseners Piero Hincapié aus kurzer Distanz wurde von Gregor Kobel stark pariert. Die Partie war komplett offen. Viktor Gyökeres traf sogar frei aus fünf Metern das Tor nicht. Auch der Pfosten rettete noch für den BVB.

Niko Kovac brachte in der Schlussphase frische Offensivkräfte ins Spiel. Jobe Bellingham traf sogar zur vermeintlichen BVB-Führung, stand jedoch knapp im Abseits. Die Dortmunder hielten mit großem Kampf das Remis bis zum Ende.

Zehn Punkte nach fünf Partien für die K.o.-Phase

Die Ligaphase der Champions League hat für Borussia Dortmund mit zehn Punkten nach fünf von acht Partien begonnen. Dieser Stand ist entscheidend für die Qualifikation. Schiedsrichter Maurizio Mariani entschied sich in einer entscheidenden Situation gegen einen Elfmeter, als Viktor Gyökeres den Ball im Strafraum an den Arm bekam.

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BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck blockte nach einem Konter der Londoner gerade noch rechtzeitig gegen Declan Rice. Auch Arsenals Torwart Kepa Arrizabalaga musste kurz vor der Pause eingreifen. Der 32-Jährige, der den verletzten Stamm-Schlussmann David Raya vertrat, parierte eine scharfe Hereingabe von Joane Gadou.