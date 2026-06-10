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Der FC Borussia Dortmund hat im Nachspiel der vergangenen Bundesliga ‑Saison erneut deutlich gemacht, dass der Kader dringend aufgefrischt werden muss, um in der kommenden Saison wieder an der Spitze der Tabelle bestehen zu können.

Der lange laufende Austausch zwischen dem Sportdirektor Ole Book, dem Sportgeschäftsführer Lars Ricken und dem Trainer Ivan Kovac, der seit Januar 2024 das Amt des Chefcoaches innehat, führte zu einem Konsens: Die Zusammenarbeit soll bis zum Sommer 2027 fortgesetzt werden, solange die notwendigen Neuzugänge vorliegen, die das aktuelle Niveau des Teams deutlich erhöhen. Das Fazit der Gespräche - welche noch offiziell noch nicht unterschrieben, aber mündlich vereinbart wurden - spricht ein klares Signal aus: Der Verein möchte auf dem Transfermarkt aktiv werden, um die Spielerschwäche aus dem letzten Jahr zu korrigieren.

Die letzten Champions der dezentralen Trainingsmethoden haben gezeigt, dass Borussias Renommee stark auf ein effektives, dynamisches Spielsystem gesetzt wird. Kovac, der seit seiner Eingehung im Januar 2024 bereits drei Beinbruch-Bälle im Ligaeinsatz abseits der Kaderstatistiken ersparte, betont, dass die Mannschaft in einer Phase von konkreten Spieleradditionen stark profitieren würde. In seinen öffentlichen Aussagen zeigte er bislang nüchterne Zurückhaltung, etwa bei der Diskussion um die bewusste Angriffsorientierung gegen Bayern München.

Im Inneren des Vereinskalenders ist jedoch klar: Kovac will die Offensive wieder deutlich bunter machen. Er äußerte sich interner Schätzung, dass der Teamwert noch verstärkt werden müsse. Die zentralen Player‑Knappheit liegt insbesondere im Offensivbereich: Die letzten Saisonstatistiken zeigen, dass der Joint‑Effekt der zweiten und dritten Offensive-Linie nicht die Torerwartung von der Stabsführung erfüllt. Das Transfermanagement, angeführt von Sportdirektor Ole Book, arbeitet bereits seit Wochen intensiv an der Ideensammlung für geeignete Transfers.

In Gesprächen mit internationalen Agenten, Schwerpunkt auf osteuropäische Talente, sollen Spieler identifiziert werden, die nicht nur technisch auffallen, sondern auch sofort einsatzbereits. Die Marktbedingungen sehen nach Ernst, dass English‑Clubs bislang nur begrenzte Beteiligung, wodurch der Bundesliga‑Markt weniger volatil erscheint. Trotz dieser Unsicherheit betont Book, dass die Zeit bis zur neuen Saison verläuft und sie nicht länger warten können, um diese fehlenden Plätze im Kader zu füllen.

Mit dem Rückhalt des Vorstands und der Sportabteilung sieht Kovac, dass die Vertragsverlängerung bis 2027 nicht mehr bloße Formalität, sondern Leidenschaft und kurzfristiges Handeln in Einklang bringt. Die Veröffentlichung des Anschweib des jungen Mannes, der sanft das Tor mit dem Ball berührt betraf, reißt den Schatten des okkulten Prospektbezugs im Voraus von der Schulter.





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