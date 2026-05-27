Borussia Dortmund erlebt Wertverlust ihrer Spieler

Die Borussia Dortmund erlebt einen Wertverlust ihrer Spieler, während andere ihre Werte steigern. Der Marktwert der Mannschaft beträgt derzeit 498,4 Millionen Euro, nachdem er um 7,4 Millionen Euro gefallen ist.

Die Borussia Dortmund erlebt einen Wertverlust ihrer Spieler , während andere ihre Werte steigern. Der Marktwert der Mannschaft beträgt derzeit 498,4 Millionen Euro, nachdem er um 7,4 Millionen Euro gefallen ist.

Die Verluste betragen 34,4 Millionen Euro, während die Gewinne 27 Millionen Euro ausmachen. Besorgniserregend ist, dass die möglichen Verkaufspreise der Spieler Karim Adeyemi und Serhou Guirassy weiter abgesunken sind. Adeyemis Marktwert fiel von 50 auf 40 Millionen Euro ab, während Guirassys Wert von 40 auf 32 Millionen Euro sank. Andere Spieler, wie Jobe Bellingham und Luca Reggiani, erlebten hingegen einen Wertzuwachs.

Bellinghams Wert stieg von 30 auf 40 Millionen Euro, während Reggianis Wert von 5 auf 10 Millionen Euro anstieg





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