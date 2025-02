Borussia Dortmund feiert Sieg in Lissabon - Kovac voller Freude und Stolz

Borussia Dortmund hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon einen wichtigen Sieg eingefahren. Trainer Niko Kovac zeigte sich nach dem 2:0-Sieg erleichtert und stolz auf seine Mannschaft. Der neue BVB-Coach war besonders vom Matchwinner Serhou Guirassy beeindruckt, der zwei Tore beisteuerte und damit seine herausragende Form in dieser Saison unterstrich. Sportchef Sebastian Kehl betont, dass der Sieg zwar ein wichtiger Schritt ist, aber die Dortmunder noch viele Aufgaben vor sich haben. Die Frage, ob die Mannschaft unter Kovac endlich die nötige Konstanz findet, bleibt offen.

Nach dem kleinen Schritt aus der BVB-Krise und Richtung Achtelfinale war Niko Kovac erleichtert - und mächtig stolz. Seine Mannschaft habe 'durchgehalten bis zum Schluss', sie habe 'Mentalität, Körperlichkeit und Aggressivität' gezeigt, schwärmte der Trainer von Borussia Dortmund bei 'Prime Video'. Und das Team um Matchwinner Serhou Guirassy habe 'unbedingt zu Null spielen' wollen.

'Das haben die Jungs toll gemacht', sagte Kovac, der mit einer komfortablen Ausgangslage ins Rückspiel am Mittwoch (18:45 Uhr imEr wünsche sich, sagte der neue BVB-Coach nach seinem ersten Sieg, 'dass uns das für die Zukunft einen Impact geben kann'.\Den Unterschied machte in Portugals Hauptstadt insbesondere Guirassy, der zunächst selbst getroffen (60.) und dann das 2:0 durch Pascal Groß (68.) aufgelegt hatte. Bereits an 13 Treffern war Guirassy beteiligt - und damit an so vielen wie nie ein BVB-Spieler in einer Königsklassen-Saison zuvor. Kovac zeigte sich 'froh', einen solchen 'Ausnahmestürmer' in seinem Kader zu haben. 'Der Druck war groß', betonte Sportdirektor Sebastian Kehl. So müsse man 'auftreten, wenn man eine Runde weiterkommen will'.\Aber: 'Wir haben eine Menge Aufgaben, die haben sich nicht von heute auf morgen gelöst. Das war nur ein erster Schritt.' Offen ist, ob die Dortmunder endlich die nötige Konstanz unter Kovac finden werden. 'Wenn ich in die Zukunft schauen könnte, wäre es leicht', sagte Kovac schmunzelnd nach der 'berechtigten' Frage, wie er das Dortmunder Dauerproblem in den Griff bekommen wolle





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBON CHAMPIONS LEAGUE NIKO KOVAC SERHOU Guirassy SEBASTIAN KEHL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BVB: Niko Kovac ist die richtige Wahl für Borussia Dortmund - unter einer BedingungDie Netzreaktionen zum letzten Gruppenspieltag in der Champions League.

Weiterlesen »

Adeyemi erhält unter Kovac eine neue Chance bei Borussia DortmundKarim Adeyemi erhält unter dem neuen BVB-Trainer Niko Kovac eine neue Chance. Kovac gab dem Nationalspieler jedoch auch einen deutlichen Hinweis mit: Fußball besteht nicht nur aus Angriff, sondern auch aus Verteidigung. Der Trainer sieht Potenzial in Adeyemi und vertraut auf seine Fähigkeiten.

Weiterlesen »

Borussia Dortmund mit Fehlstart unter Niko KovacBVB verliert das erste Spiel unter dem neuen Trainer gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben siegen mit 2:1 und belegen damit ihre Tabellenplatzierung.

Weiterlesen »

Borussia Dortmund startet mit Niederlage unter KovacBorussia Dortmund unterliegt dem VfB Stuttgart im ersten Spiel unter Trainer Niko Kovac. Die Niederlage unterstreicht die tiefgreifenden Probleme des BVB, die wohl nicht allein durch einen Trainerwechsel zu beheben sind.

Weiterlesen »

Borussia Dortmund unter Kovac mit Niederlage gegen StuttgartBorussia Dortmund startet unter dem neuen Trainer Niko Kovac mit einer Niederlage gegen den VfB Stuttgart in die neue Phase. Das Spiel zeigt deutlich, dass die Probleme des BVB tiefer liegen als ein Trainerwechsel allein beheben könnte.

Weiterlesen »

Borussia Dortmund gewinnt erstes Spiel unter Niko KovacBorussia Dortmund hat das Hinspiel der Champions-League-Playoffs in Lissabon gegen Sporting Lissabon mit 3:0 gewonnen. Der Sieg war zugleich der erste unter dem neuen Trainer Niko Kovac.

Weiterlesen »