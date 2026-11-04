Borussia Dortmund gegen Real Betis Sevilla: Champions League heute live bei DAZN

Borussia Dortmund empfängt am 4. Spieltag der Champions League Real Betis Sevilla. Das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen, DAZN zeigt die Partie exklusiv im Stream und Pay-TV.

Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch im Rahmen des 4. Spieltags der Champions League den spanischen Klub Real Betis Sevilla. Für den BVB geht es um ein Duell mit einer der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison, die bislang auf keine Niederlage zurückblicken kann.

Real Betis Sevilla hat alle drei bisherigen Partien gewonnen und steht mit neun Punkten auf Tabellenplatz fünf. Die Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini setzte sich bislang gegen Lille, Porto und Feyenoord durch.

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Champions League: Real Betis mit drei Siegen

Real Betis Sevilla reist als Tabellenfünfter mit neun Punkten nach Dortmund und hat in dieser Champions-League-Saison noch kein Spiel verloren. Die drei Erfolge gegen Lille, Porto und Feyenoord bilden die Grundlage für die Einschätzung, dass die Spanier zu den Überraschungsteams des Wettbewerbs zählen.

Auffällig ist allerdings der Heimvorteil der Mannschaft. Alle drei Siege feierte Real Betis Sevilla in der eigenen Stadt, während die Spanier in dieser Saison noch nie auswärts antreten mussten. Am Mittwoch in Dortmund ist das nun anders.

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Diese Konstellation wirft die naheliegende Frage auf, ob der BVB aus der Auswärtsaufgabe des Gegners einen Vorteil ziehen kann. Pellegrini wird seine Mannschaft erstmals unter dem Druck einer Fremdpartie testen müssen, was für Borussia Dortmund eine Chance bedeuten könnte.

Borussia Dortmund seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen

Borussia Dortmund geht mit einer Serie von fünf Pflichtspielen ohne Niederlage in die Partie gegen Real Betis Sevilla. Die Dortmunder Mannschaft hat in dieser Phase ihre Form stabilisiert und reist mit einem Lauf in das Spiel gegen den Gast aus Spanien.

Zuletzt stand ein 2:2 gegen München zu Buche. Fabio Silva traf in der 89. Minute zum Ausgleich und sicherte dem BVB damit einen Punkt, der in der Schlussphase noch für Erleichterung sorgte.

Für Dortmund bedeutet die Serie, dass die Mannschaft auch unter Druck Ergebnisse festhalten kann. Gegen einen Gegner, der bislang alle Spiele gewonnen hat, wäre eine Fortsetzung dieser Serie ein deutliches Signal im Kampf um einen sicheren Platz im Wettbewerb.

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DAZN überträgt Dortmund gegen Real Betis exklusiv

Die Partie Borussia Dortmund gegen Real Betis Sevilla ist nicht im Free-TV zu sehen. Wer das Champions-League-Spiel verfolgen möchte, muss auf das Angebot von DAZN zurückgreifen.

DAZN zeigt das Spiel zwischen Dortmund und Real Betis exklusiv und live im Stream bzw. Pay-TV. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, ein kostenloser Zugang über das frei empfangbare Fernsehen besteht für diese Begegnung nicht.

Fans, die das Spiel live sehen wollen, sollten sich daher rechtzeitig um ein Abo bei DAZN kümmern. Wer keinen Zugang hat, bleibt auf Berichte und Ticker angewiesen, um den Spielverlauf nachzuverfolgen.