Borussia Dortmund: Giannis Konstantelias vor früherer Rückkehr

Borussia Dortmund könnte Giannis Konstantelias schon im Februar oder März zurückerhalten. Zudem verzichtet der BVB laut Bericht auf ein Trainingslager.

Borussia Dortmund könnte im Abstiegskampf des Winters früher als gedacht auf Giannis Konstantelias zurückgreifen. Laut mehreren griechischen Medienberichten, darunter das Portal Sport24.gr, ist eine Rückkehr des Griechen zwischen Februar und März möglich. Damit läge sein Comeback nur sechs Monate nach seiner schweren Verletzung.

Zum Zeitpunkt der Verletzung war sogar von einem Saison-Aus die Rede. Inzwischen scheint ein Einsatz in der laufenden Spielzeit für den 23-Jährigen wieder realistisch zu sein.

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Konstantelias Genesung verläuft schneller als erwartet

Die Genesung von Giannis Konstantelias verläuft nach Angaben der Bild besser als geplant. Laut dem Bericht, der sich auf Informationen aus dem Umfeld von Borussia Dortmund stützt, ist der Neuzugang seinem Reha-Plan voraus.

Konstantelias arbeitet nach diesen Angaben rund fünf Tage pro Woche an seinem Comeback. Der Verein setzt den Griechen offenbar bewusst Schritt für Schritt ein.

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Der spanische Journalist José I. Araoz nennt Ende Februar als frühestmöglichen Zeitpunkt für ein Comeback. Borussia Dortmund hält sich dagegen mit einer offiziellen Prognose zurück und will beim Neuzugang kein Risiko eingehen.

Winterpause ohne Trainingslager in Marbella

Der BVB verzichtet in der Winterpause laut den Ruhr Nachrichten auf das Trainingslager in Spanien. In den vergangenen Jahren war Borussia Dortmund in dieser kurzen Pause stets in Marbella vorbereitet worden.

Als Grund nennt der Bericht den engen Terminplan. Der Trainingsauftakt steht am 2. Januar 2027 an, bereits am 8. Januar folgt ein Freitagabendspiel für die Schwarzgelben.

Auch im Sommer 2026 gab es kein klassisches Trainingslager des Vereins. Stattdessen führte eine Marketing-Tour nach Japan die Mannschaft um die Welt.

Topspiel gegen den FC Bayern und Transferpläne

Am Samstag empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München in einem Duell, das als Erster gegen Zweiter angekündigt ist. Beide Teams haben jeweils 17 Punkte auf dem Konto.

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Niko Kovac sprach von einer spannenden Begegnung und betonte, dass ganz Deutschland auf das Spiel blicke. Er warnte gleichzeitig vor dem Gegner, den er als das Nonplusultra bezeichnete, und forderte Höchstleistung.

Laut Sky steht auch Ramy Bensebaini dem BVB gegen die Bayern zur Verfügung. Der Algerier fehlte zuletzt in der Bundesliga, nun kehrt der Defensiv-Allrounder zurück.

Bei Konstantinos Karetsas sieht die Lage weniger gut aus. Der griechische Nationalspieler verletzte sich am 17. Oktober beim 0:0 bei Union Berlin am Sprunggelenk, nachdem er nur acht Minuten zuvor eingewechselt worden war. Sportdirektor Ole Book hofft, dass die Verletzung nicht so schwer ist, und die Untersuchungen laufen noch.

Medienberichten zufolge plant der FC Liverpool, sich im Mittelfeld zu verstärken. Ganz oben auf der Wunschliste steht angeblich Bournemouth-Star Alex Scott, für den der Insel-Klub laut Caughtoffside rund 130 Millionen Euro verlangen soll.

Sollte diese Summe zu hoch sein, könnte sich der FC Liverpool laut dem Bericht um Lamine Camara von Monaco oder Felix Nmecha bemühen. Nmecha steht noch bis 2030 beim BVB unter Vertrag, wäre laut dem englischen Medium aber mit rund 90 Millionen Euro Marktwert möglicherweise günstiger als Scott.