Borussia Dortmund holt ersten Sieg unter Trainer Niko Kovac

Borussia Dortmund hat mit einem 3:0-Sieg im Hinspiel der Champions League-Playoffs gegen Sporting Lissabon einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale getan.

Borussia Dortmund hat einen bedeutenden Schritt in Richtung des Achtelfinales der Champions League gemacht. Das Team des neuen Trainers Niko Kovac gewann das Playoff-Hinspiel bei Sport ing Lissabon mit einem klaren 3:0 (0:0) und hat somit vor dem Rückspiel in einer Woche beste Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang sorgten Serhou Guirassy (60.), Pascal Groß (68.) und Karim Adeyemi (82.

) für den Sieg des BVB, den sich der Bundesligist aber erst nach der Halbzeitpause verdiente. Nach einem kleinen Befreiungsschlag für die Borussia hatte es wegen eines mut- und ideenlosen Auftritts vor der Pause aber zunächst überhaupt nicht ausgesehen. Die Dortmunder kamen zwar nicht wie verwandelt aus der Pause, aber deutlich zielstrebiger. Sie pressten die ebenfalls verunsicherten Portugiesen nun höher und aggressiver - und das zahlte sich aus. Nach starker Ablage von Guirassy scheiterte Adeyemi zunächst aus kurzer Distanz am stark parierenden Sporting-Keeper Rui Silva. Kurz darauf machte es der Torjäger selbst besser. Eine lange Flanke von Julian Brandt segelte hoch in den Strafraum, wo Guirassy gegen Silvas Laufrichtung die Führung köpfte. Wenige Minuten später legte der BVB nach. Diesmal lieferte Guirassy die Vorlage, seine Flanke beförderte Groß aus kurzer Distanz mit dem Knie ins Tor. Sporting dagegen bekam nach dem Seitenwechsel kaum noch etwas auf die Reihe. Stattdessen machte Adeyemi kurz vor Schluss noch das 3:0.





