Borussia Dortmund in der Krise: Kurioser Ratschlag von Ex-Profi

Der BVB steht vor einer ernsten Herausforderung. Nach der 0:2 Niederlage beim VfL Bochum ist der Verein auf dem 11. Tabellenplatz und die Fans sind unzufrieden. Ein ehemaliger Profi schlägt einen ungewöhnlichen Weg zur Bewältigung der Krise vor: Bier trinken und gemeinsam reden in der Kabine.

Die Borussia Dortmund befindet sich in einer schweren Krise . Nach der 0:2 Niederlage beim VfL Bochum stehen die Spieler erneut ratlos vor ihren Anhängern. Der 11. Tabellenplatz mit lediglich 29 Punkten aus 22 Spielen ist alarmierend. Experten sehen für den Verein, der in dieser Saison unter Ex-Trainer Nuri Şahin begann, eine bittere Realität. Auch mit dem neuen Coach kommt die Borussia einfach nicht in die Spur.

Eine schnelle Wende ist dringend notwendig, um noch um die internationalen Plätze mitspielen zu können.Ein Experte des Sportsenders Sky hat einen kuriosen Ratschlag für die Spieler der Schwarz-Gelben. Der ehemalige Profi und Niederländer, Meijer, suggeriert einen Rückfall in die Traditionen der Kabinenkultur: 'In unserer Zeit hat man die Kabinen-Tür zugemacht, vier Kisten Bier reingestellt und erst, wenn die leer sind und wir uns ausgesprochen haben, gehen wir wieder raus', sagte er nach der Dortmunder Pleite in Bochum. 'Das hat damals geholfen. Aber ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.' Meijer selbst lief früher unter anderem für Bayer Leverkusen, Liverpool und den HSV auf.Die Fans haben indes genug von der Krise und lassen ihrem Unmut in sozialen Netzwerken freien Lauf. 'Sprachlos! Vor 8 Monaten CL (Champions League) Finale, heute Niederlage gegen den Letzten in der Bundesliga', schreibt ein Nutzer auf Instagram. Und ein anderer kommentiert sarkastisch: 'Der BVB sinkt schneller als die Titanic.' Ob Meijers Alkohol-Ratschlag die letzte Hoffnung für den BVB und seine Fans ist? Fraglich. Einen Versuch wäre es jedoch wert.





