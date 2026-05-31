Borussia Dortmund: Kabar und Wätjen könnten den Verein verlassen

Borussia Dortmund könnte im Sommer zwei Talente verlieren. Wie die 'Hamburger Morgenpost' berichtet, soll Almugera Kabar den Verein verlassen. Der 19-Jährige und der BVB planen einen Verkauf. Kabar kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu einem Einsatz für den BVB. Auch Leih-Rückkehrer Kjell Wätjen wird in Dortmund nicht mehr benötigt. Das Eigengewächs erhält keinen Platz im Profikader und will nicht erneut für die BVB-Amateure in der Regionalliga spielen. Der BVB möchte in diesem Sommer einen neuen Flügelstürmer holen. Dies hat Lars Ricken bereits angekündigt. Eine Rückkehr von Jadon Sancho ist jedoch nicht geplant. Der BVB wird sich um andere Optionen bemühen. Sancho hat eine enttäuschende Saison hinter sich und seine Zukunft ist offen. Borussia Dortmund hat von zwei kolportierten Namen Abstand genommen: Konstantinos Koretsas vom KRC Genk und Diego Moreira vom RC Straßburg. Sie sollen zu teuer für den BVB sein. Julien Duranville kehrt nach wenig erfolgreicher Leihe zurück nach Dortmund. Sowohl der Belgier als auch der BVB denken an eine Trennung. Nathan De Cat wird seinen Ausbildungsverein RSC Anderlecht im Sommer verlassen. Mehrere Bundesligisten, darunter Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern, zeigen Interesse. Privatsphäre-Einstellungen

Borussia Dortmund könnte im Sommer zwei Talente verlieren. Wie die 'Hamburger Morgenpost' berichtet, soll Almugera Kabar den Verein verlassen. Der 19-Jährige und der BVB planen einen Verkauf.

Kabar kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu einem Einsatz für den BVB. Auch Leih-Rückkehrer Kjell Wätjen wird in Dortmund nicht mehr benötigt. Das Eigengewächs erhält keinen Platz im Profikader und will nicht erneut für die BVB-Amateure in der Regionalliga spielen. Der BVB möchte in diesem Sommer einen neuen Flügelstürmer holen.

Dies hat Lars Ricken bereits angekündigt. Eine Rückkehr von Jadon Sancho ist jedoch nicht geplant. Der BVB wird sich um andere Optionen bemühen. Sancho hat eine enttäuschende Saison hinter sich und seine Zukunft ist offen.

Borussia Dortmund hat von zwei kolportierten Namen Abstand genommen: Konstantinos Koretsas vom KRC Genk und Diego Moreira vom RC Straßburg. Sie sollen zu teuer für den BVB sein. Julien Duranville kehrt nach wenig erfolgreicher Leihe zurück nach Dortmund. Sowohl der Belgier als auch der BVB denken an eine Trennung.

Nathan De Cat wird seinen Ausbildungsverein RSC Anderlecht im Sommer verlassen. Mehrere Bundesligisten, darunter Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern, zeigen Interesse. Privatsphäre-Einstellunge





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borussia Dortmund Almugera Kabar Kjell Wätjen Jadon Sancho Konstantinos Koretsas Diego Moreira Julien Duranville Nathan De Cat RSC Anderlecht Bundesligisten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Popp muss in die dritte Liga: BVB-Frauen verpassen AufstiegDortmund - Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben die Meisterschaft in der Regionalliga West verpasst und damit auch die Chance auf den Aufstieg

Read more »

HSG Blomberg-Lippe sichert sich dramatischen Meistertitel gegen BVB Dortmund LadiesIm packenden Endspiel der Damen‑Bundesliga setzte sich die HSG Blomberg-Lippe mit 30:26 gegen die BVB Dortmund Ladies durch. Spannende Tore, rote Karten und ein Siebenmeter‑Fieber bestimmten den Verlauf des Finales.

Read more »

HSG Blomberg-Lippe krönt sich gegen Borussia Dortmund zum deutschen Handball-MeisterNach einem Sieg im Endspiel gegen Borussia Dortmund ist die HSG Blomberg-Lippe erstmals deutscher Handball-Meister der Frauen.

Read more »

Erste Meisterschaft für die HSG Blomberg‑Lippe nach dramatischem Titelduell gegen Borussia DortmundIm Finale der Frauen‑Bundesliga besiegt die HSG Blomberg‑Lippe Borussia Dortmund mit 30:26 und holt damit die erste Vereinsmeisterschaft. Spannende Spielverläufe, rote Karten und ein bevorstehender Spielertransfer prägen das denkwürdige Duell.

Read more »