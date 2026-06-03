Borussia Dortmund lehnt 20-Millionen-Euro-Paket für Hertha-Juwel ab - Liverpool und Leverkusen im Rennen

Borussia Dortmund hat das 20-Millionen-Euro-Gesamtpaket für das Hertha-Mittelfeldtalent abgelehnt. Während Liverpool und Leverkusen bereit sind zu zahlen, setzt der BVB auf sportliche Entwicklung statt hohe Handgelder. Der Spieler ist noch minderjährig, was einen Wechsel ins Nicht-EU-Ausland erschwert.

Borussia Dortmund (BVB) hat im Transferpoker um das hochtalentiertes Mittelfeldspieler von Hertha BSC eine klare Grenze gezogen. Wie SPORT BILD berichtet, lehnt der Tabellenzweite der vergangenen Saison ein Gesamtpaket von rund 20 Millionen Euro ab, das neben der festgeschriebenen Ausstiegsklausel zusätzliche Handgelder für Spieler und Berater umfasst.

Die Ausstiegsklausel selbst liegt für Top-Bundesligisten bei etwa neun Millionen Euro, wird jedoch durch die geforderten zusätzlichen Zahlungen deutlich aufgestockt. Der BVAR betont, dass man nicht jeden Preis mitgehe, und signalisiert dem Spieler, dass er bei der Borussia nur willkommen sei, wenn ihm die fußballerische Entwicklung wichtiger sei als maximale finanzielle Vorteile.

Diese Haltung kommt nicht von ungefähr, denn der Verein hat mit der Verpflichtung eines namhaften Neuzugangs aus Salzburg für rund 20 Millionen Euro bereits eine größere Investition getätigt und bleibt im Rahmen einer strategischen Kaderplanung handlungsfähig, ohne jedoch in unverhältnismäßige Transfers zu verfallen. Das Rennen um den Youngster ist dennoch weiter offen, denn mit dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen haben sich zwei weitere Interessenten gemeldet, die keinen Moment zögern, das geforderte Gesamtpaket zu bezahlen.

Liverpool, Ex-Klub von Trainier Jürgen Klopp, soll sogar bereits einen Leihklub sondieren, um den Spieler zunächst auszuleihen, was angesichts seines Alters von besonderer Bedeutung ist: Da der Mittelfeldspieler noch minderjährig ist, darf er vor seinem 18. Lebensjahr nicht in ein Nicht-EU-Land wechseln. Diese regulatorische Hürde könnte einen direkten Transfer nach England zwar verzögern, aber nicht unmöglich machen, zumal die Engländer finanziell deutlich lockerer mit solchen Summen umgehen.

Leverkusen, das in der vergangenen Saison den sechsten Tabellenplatz belegte, scheint ebenfalls nicht vor den hohen Kosten zurückschrecken und bleibt damit ein ernsthafter Mitbewerber. Hertha BSC steht vor einem paradoxen Situation: Während die Niedrigpreisklausel von neun Millionen Euro zunächst als Schnäppchen für den Käufer erscheint, treiben die zusätzlichen Forderungen den Gesamtpreis auf das Niveau eines Toptransfers. Für den BVB ist dieses Paket wirtschaftlich nicht vertretbar, zumal man die eigene sportliche Philosophie betont.

Der Spieler muss sich daher entscheiden: Entweder den Weg über die sportliche Entwicklung in Dortmund oder den direkten finanziellen Gewinn durch einen Wechsel zu einem Klub, der bereit ist, die geforderten 20 Millionen Euro zu zahlen. Besonders interessant ist dabei die Rolle von Liverpool, das möglicherweise eine Leihlösung anstrebt, um das Alterproblem zu umgehen. Damit bleibt der Transfer bis zum Ende des Transferfensters spannend, wobei die endgültige Entscheidung beim Spieler und seinem Umfeld liegt, die über die Prioritäten entscheiden müssen





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