Borussia Dortmund Schnappt sich den Sieg gegen Sporting CP und Real Madrid siegt gegen Manchester City

Das erste Achtelfinalduell der UEFA Champions League brachte spannende Ergebnisse. Borussia Dortmund besiegte Sporting CP klar mit 3:0 und Real Madrid setzte sich im dramatischen Spiel gegen Manchester City durch.

Borussia Dortmund erzielte einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Sport ing CP im ersten Achtelfinalduell der UEFA Champions League. Nach einer eher passiven ersten Hälfte steigerten sich die Schwarz-Gelben im zweiten Abschnitt deutlich und legten durch Treffer von Guirassy, Groß und Adeyemi eine hohe Verdienstbasis für den Heimsieg.

Der Dortmunder Trainer Niko Kovač feierte damit seinen ersten Sieg im Amt und die Null steht zum ersten Mal seit Beginn des Jahres 2025 wieder auf dem Konto der Borussia. Sporting CP fand in der zweiten Halbzeit gegen die wie ausgewechselt spielenden Dortmunder keine Mittel mehr und gab sich bereits nach dem 2:0-Rückstand geschlagen. Vor dem Rückspiel in einer Woche im Signal Iduna Park gilt es für Rui Borges und seine Mannschaft am Wochenende gegen Arouca wieder Selbstvertrauen für das notwendige Wunder in Dortmund zu tanken. Die Borussia strebt nun mit einer ausgezeichneten Ausgangslage und fast schon einem Ticket für das Achtelfinale an.In einem anderen spannenden Duell des Abends setzte sich Real Madrid dank einer verrückten Schlussphase mit 3:2 beim englischen Stadthärte Manchester City durch. Nach dem verdienten Ausgleich durch Mbappé ging City durch einen Haaland-Elfmeter erneut in Führung, allerdings etwas glücklich. Zwei haarsträubende individuelle Fehler von Ederson und eine Co-Produktion von Kovačić und Lewis brachten die Skyblues um eine gute Ausgangsposition und luden die Madrilenen ein. Real nutzte diese Chance dankend an und geht nun als klarer Favorit ins Rückspiel vor heimischer Kulisse.Juventus Turin besiegte PSV Eindhoven im Playoff-Hinspiel knapp mit 2:1. Nach dem Traumtor von McKennie im ersten Durchgang ging die Partie lange Zeit mit einem 1:0-Vorsprung für die Turinier. Perišić glich für die PSV aus, doch ein späte Wechsel von Thiago Motta brachte den Sieg für die Bianconeris. Mbangulas Abstauber besorgte den Bianconeris eine ordentliche Ausgangsposition fürs Rückspiel





