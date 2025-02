Borussia Dortmund siegt klar in Lissabon und baut gute Ausgangsposition für das Achtelfinale

Borussia Dortmund hat sich im ersten Play-offs-Hinspiel gegen Sporting Lissabon eine klare 3:0-Sieg und damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am nächsten Mittwoch im Signal-Iduna-Park erarbeitet.

Borussia Dortmund hat sich im Play-offs-Hinspiel bei Sport ing Lissabon eine tolle Ausgangsposition für das Aufeinandertreffen in einer Woche erarbeitet. Nach einem schwachen ersten Durchgang folgte eine deutliche Leistungssteigerung, die den verdienten Auswärtssieg und ersten Erfolg unter Niko Kovac zur Folge hatte. Sport ing, das die Ligaphase der Champions League auf dem 23. Platz beendete, musste auf Knipser Gyökeres verzichten, der angeschlagen zunächst nur auf der Bank Platz nehmen konnte.

Obendrauf - und dieser Ausfall wog wohl nochmal mehr - fehlte Mittelfeldmann Hjulmand, seines Zeichens dänischer Nationalspieler und EM-Teilnehmer, gesperrt. Stattdessen bildeten Simoes und Debast das Duo auf der Doppelsechs. Dortmund ging auf eine großangelegte Ummodelung seiner Startelf. Lediglich Anton musste nach seinem schwachen Auftritt auf die Bank, weil Schlotterbeck nach seiner Bundesliga-Sperre zurück ins Team kehrte. Winterzugang Svensson feierte für den verletzten Bensebaini (Muskelverhärtung) sein Startelfdebüt. Dortmund, das erneut mit eingerücktem Linksverteidiger, in diesem Fall Svensson, im Aufbauspiel agierte, begann äußerst abwartend und verfiel in Passivität, während Sporting Lissabon um Kontrolle und Torschüsse bemüht war. Erstmals gefährlich wurde es vor dem BVB-Kasten, als sich Kapitän Can in der neunten Minute verschätzte und Maxi Araujo an die Kugel kommen ließ, dessen Hereingabe allerdings nicht bei Harder ankam. Der BVB traute sich nur äußerst selten in die gegnerische Hälfte hinein und wenn dies mal der Fall war, ging der Ball wieder recht schnell verloren. Stattdessen war Schwarz-Gelb in Minute 15 im Glück, als Maxi Araujos Distanzschuss von der Latte zurück ins Feld prallte. Sporting war besser, das zeigte auch der nächste Abschluss in der 20. Minute durch Simoes. Vom BVB kam weiterhin wenig, wobei die Gäste immerhin ihren Ballbesitzwert aufpolierten und nun öfter zu längeren Ballbesitzstafetten kamen. Ins Risiko gehen, war innerhalb der ersten halben Stunde aber ein Tabu, das nicht gebrochen wurde. Stattdessen ging es im BVB-Strafraum zur Sache, als eine Flanke des umtriebigen Quenda an den langen Pfosten segelte, dessen Hereingabe vors Tor Ryerson in höchster Not vor Harder klärte (31.). Mit Ausnahme von Gittens' Weitschuss, der sein Ziel um rund einen halben Meter verfehlte, brachte Dortmund in der ersten Hälfte derweil keine Torgefahr zu Stande (38.). Nach dem Seitenwechsel aber präsentierte sich der BVB in einer deutlich verbesserten Verfassung und hätte dank einer nicht zu verkennenden Leistungssteigerung bereits in der 55. Minute in Führung gehen können. Weil Rui Silva bei Adeyemis Schuss aber noch stark zur Stelle war, blieb den zahlreich mitgereisten Dortmunder Anhängern der Jubel erst einmal verwehrt. Die Betonung liegt hierbei allerdings auf erst einmal. Denn fünf Minuten später war es soweit: Brandts Flanke erreichte den Kopf von Guirassy, der gegen die Laufrichtung von Rui Silva gekonnt ins rechte Eck einköpfte und den BVB mit seinem zehnten Champions-League-Tor in dieser Saison in Führung brachte (60.). Und nur acht Minuten später legten die Borussen nach: Diesmal agierte Guirassy als Flankengeber und suchte mit viel Präzision Groß, der den Ball etwas kurios mit dem rechten Knie über die Linie drückte (68.). Der BVB belohnte sich für eine in Durchgang zwei viel bessere Leistung und war auf dem besten Weg, sich eine komfortable bis sehr gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten, die noch besser werden sollte. Zuerst vergab zwar Guirassy trotz freier Schussbahn in Minute 80, dann führte Adeyemi aber die endgültige Entscheidung herbei - infolge eines tadellosen Dortmunder Konters (82.). Nach Hereingabe von Brandt drückte Adeyemi die Kugel im Fallen über die Linie. Danach passierte nichts mehr. Der BVB gewann am Ende verdient mit 3:0 bei Sporting Lissabon und erarbeitete sich eine äußert komfortable Ausgangsposition. Die Borussia ist am Wochenende bei Abstiegskandidat Bochum zu Gast (Samstag, 15.30 Uhr), ehe am nächsten Mittwoch das Rückspiel gegen Sporting im Signal-Iduna-Park steigt (21 Uhr). Auf das Achtelfinal-Ticket in der CL hat Dortmund nun sehr gute Chancen





