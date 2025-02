Borussia Dortmund siegt klar in Lissabon und Real Madrid dreht das Spiel in der Nachspielzeit

Borussia Dortmund hat mit 3:0 gegen Sporting CP im Hinspiel der Champions League gewonnen. Real Madrid dreht das Spiel im Playoff-Hinspiel gegen Manchester City mit einem Siegtreffer in der Nachspielzeit und führt mit 3:2.

Borussia Dortmund hat im ersten Playoff -Hinspiel der Champions League einen beeindruckenden Befreiungsschlag gelandet und mit 3:0 gegen Sporting CP gewonnen. Nach einer passiven ersten Hälfte steigerten sich die Schwarz-Gelben im zweiten Abschnitt deutlich. Durch eine viel mutigere und offensivere Herangehensweise gelang es ihnen nach dem Seitenwechsel die jungen Gastgeber vor gewaltige Probleme zu stellen und durch Treffer von Guirassy, Groß und Adeyemi einen hochverdienten Sieg einzufahren.

Dadurch bringen sie sich vor dem Rückspiel in einer Woche im Signal Iduna Park in eine ausgezeichnete Ausgangslage und können fast schon mit dem Ticket für das Achtelfinale planen. Lissabon fand gegen die wie ausgewechselt spielenden Dortmunder in der zweiten Halbzeit einfach keine Mittel und gab sich bereits nach dem 2:0-Rückstand geschlagen. Vor dem Rückspiel gilt es für Rui Borges und seine Truppe am Wochenende gegen Arouca irgendwie noch Selbstvertrauen für das nötige Wunder in Dortmund zu tanken. Die Borussia gewinnt erstmals unter Kovač und zum ersten Mal im Jahr 2025 steht die Null. Das möchten sie jetzt natürlich auch in der Liga gegen Bochum schaffen. In einer anderen Partie des Abends ging Real Madrid in einem denkwürdigen Playoff-Hinspiel mit 3:2 bei Manchester City siegreich aus dem Spiel. Nach dem verdienten Ausgleich durch Mbappé ging City durch einen Haaland-Elfmeter erneut in Führung - durchaus etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt. Durch zwei haarsträubende individuelle Fehler von Ederson und eine Co-Produktion von Kovačić und Lewis brachten sich die Skyblues selbst um eine gute Ausgangsposition und luden die Madrilenen ein. Die nahmen das dankend an und gehen nun als großer Favorit ins Rückspiel vor heimischer Kulisse. Insgesamt geht das aufgrund des Chancenplus der Königlichen durchaus in Ordnung, für ManCity ist der Ausgang und insbesondere die Schlussphase aber unfassbar bitter.Die Alte Dame entscheidet ein heißes Playoff-Hinspiel gegen PSV Eindhoven knapp mit 2:1 (1:0) für sich. Nachdem Perišić per Flachschuss (56.) auf McKennies Traumtor aus dem ersten Durchgang (34.) antwortete, sah es lange Zeit nach einem durchaus berechtigten Remis aus. Doch die Wechsel von Thiago Motta machten sich spät bezahlt, das Tempo auf rechts war in einer Situation zu hoch für den niederländischen Tabellenführer. Mbangulas Abstauber (82.) besorgt den Bianconeris eine ordentliche Ausgangsposition fürs Rückspiel, welches nächste Woche Mittwoch ab 21:00 Uhr im Philips-Stadion ausgetragen wird





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Borussia Dortmund Sporting CP Champions League Real Madrid Manchester City Playoff

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Borussia Dortmund Schnappt sich den Sieg gegen Sporting CP und Real Madrid siegt gegen Manchester CityDas erste Achtelfinalduell der UEFA Champions League brachte spannende Ergebnisse. Borussia Dortmund besiegte Sporting CP klar mit 3:0 und Real Madrid setzte sich im dramatischen Spiel gegen Manchester City durch.

Weiterlesen »

Tony Reitz wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Borussia DortmundTony Reitz, jüngerer Bruder des U-21-Nationalspielers, wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Der 21-Jährige verstärkt die U 23 im defensiven Mittelfeld.

Weiterlesen »

Real Madrid heute im Copa-Viertelfinale: HIER Leganés – Real Madrid im TV sehenIn der Copa del Rey geht's für Real Madrid im Viertelfinale gegen Leganés. Hier können Sie es live sehen.

Weiterlesen »

Bericht: Dortmund vor Verpflichtung von OffensivspielerDortmund - Auf den letzten Drücker soll Borussia Dortmund angeblich noch einige Neuzugänge präsentieren können.

Weiterlesen »

Real Madrid knackt Milliardenmarke, Bayern und Dortmund steigen im RankingReal Madrid ist der erste Fußballklub, der die Milliardenmarke beim Umsatz geknackt hat. Auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben sich im Deloitte-Ranking der Top-Vereine verbessert.

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt siegt gegen Borussia Dortmund mit 1:0Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Borussia Dortmund mit 1:0. Hugo Ekitiké erzielt das entscheidende Tor für die Frankfurter.

Weiterlesen »