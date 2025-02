Borussia Dortmund siegt überraschend in Lissabon: Kovac führt die Mannschaft zum 3:0 gegen Sporting

Borussia Dortmund hat unter dem neuen Trainer Niko Kovac in Lissabon ein überraschendes 3:0 gegen den Tabellenführer der portugiesischen Liga, Sporting Lissabon, im Champions League Achtelfinale erreicht. Der Sieg ist gleichzeitig ein wichtiger Schritt für den Revierklub, der in den letzten Wochen von vielen Niederlagen geplagt war.

Niko Kovac , Borussia Dortmund 's neuer Trainer, steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Jede Niederlage könnte für den wankenden Giganten aus dem Pott fatal sein. Der Kroate kann eigentlich nur verlieren. Weil er seinem Team Mut zuspricht, gewinnt diese jedoch überzeugend in Lissabon. Ein Anfang? Der Berliner Notfallsanitäter Niko Kovac konnte am Dienstag erste saisonerhaltende Maßnahmen beim um Identität, Popularität und Zukunft kämpfenden Revierklub Borussia Dortmund durchführen.

Mit einer nicht mehr für möglich gehaltenen Leistungssteigerung gelang dem Tabellenelften der Fußball-Bundesliga in den Playoffs der Champions League ein 3:0 (0:0) bei Sporting Lissabon, dem Tabellenführer der portugiesischen Liga. Im Anschluss lobte Kovac die 'Mentalität, Körperlichkeit und Aggressivität' seiner neuen, seit einigen Wochen am Rande der fußballerischen Wirklichkeit agierenden Mannschaft. Sein Team, sagte der noch nicht als Wunderheiler zu bezeichnende Trainer, habe 'durchgehalten bis zum Schluss'. Und nicht einmal einen Treffer kassiert. Ein Spiel mit Seltenheitswert.: Silva - Fresneda (73. Quaresma), Diomande, St. Juste, Reis (62. Braganca) - Quenda, Debast (73. Biel), Simões (62. Morita), Araújo - Trincão, Harder (59. Gyökeres).Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson (90.+3 Süle)- Sabitzer, Groß (90.+3 Özcan)- Adeyemi (86. Duranville), Brandt (86. Chukwuemeka), Gittens (60. Beier) - Guirassy.Dabei waren dem in den vergangenen Wochen häufiger der Fallsucht erliegendem Stürmer Serhou Guirassy (60.), dem DFB-Mittelfeldspieler Pascal Gross (68.) und dem schnellen, aber in seiner Entscheidungsfindung meist unmöglichen Karim Adeyemi (82.) die Treffer gelungen. Zwei dieser Treffer hatte der aufgrund seiner fehlenden Leader-Qualitäten infrage gestellte Julian Brandt aufgelegt. Dem Tor des 33-jährigen Gross ging eine Flanke von Guirassy voraus. Der krönte sich in Lissabon zum König der Dortmunder Champions-League-Geschichte. Er ist in neun Spielen im laufenden Wettbewerb nunmehr an 13 Toren direkt beteiligt, zehn davon hat er sogar selbst erzielt. Damit führt Guirassy nicht nur die Torschützenliste der Königsklasse an, sondern schloss zu den ehemaligen BVB-Topstürmer Erling Haaland und Robert Lewandowski auf. Die hatten in den Spielzeiten 2020/2021 respektive 2012/2013 auch jeweils zehn Tore in einer Spielzeit erzielt. Mehr hat in einer Saison noch nie jemand geschossen. Der 28-jährige Nationalspieler Guineas dürfte noch einige Gelegenheiten bekommen, sich diesen alleinigen Rekord zu krallen.Denn dem Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse, dann gegen OSC Lille oder Aston Villa, stehen nur noch 90 Pflichtminuten im Rückspiel am kommenden Mittwochentgegen. Denn zur Wahrheit über den später als 'überragend' bezeichneten Sieg in Portugal gehört auch: Sporting hat seit dem Abgang von Trainer Ruben Amorim im Anschluss an den 4:1-Triumph gegen Manchester City in der Königsklasse keinen Erfolg mehr einfahren können. Nach einigen knappen Annäherungen in der ersten Halbzeit zerfielen die Spieler des Traditionsklubs unter dem dritten Trainer der Saison, Rui Borges, später in ihre Einzelteile.Dass dies jedoch auch geschah, lag an den mit der Forderung nach mehr Offensive eingeleiteten Rettungsmaßnahmen des nach dem 1:2 gegen den VfB Stuttgart bei seinem Debüt bereits in der Kritik stehenden Kovac. Er verschob die Mannschaft nach vorne. Sie presste früher, spielte im Verbund um einiges höher und stresste Sporting so. Als Guirassy traf, brach Lissabon zusammen. 'Wir haben da unser Selbstvertrauen verloren', gestand Trainer Borges. 'Wir waren nicht mehr so aktiv, haben unser Gleichgewicht verloren. Das Ergebnis ist am Ende ungerecht. Wir haben das Spiel in die Hände von Borussia Dortmund gegeben.' Kovac hatte in den ersten 45 Minuten eine zögerliche Mannschaft gesehen, die das Mittelfeld herschenkte, nach vorne keine Initiative zeigte und sich immer brandgefährlichen Schüssen aus der zweiten Reihe stellen musste. Einer, von Maxi Araujo, klatschte in der 15. Minute ans Gebälk. Ein anderer, von Conrad Harder, erreichte die rettende Hand von BVB-Keeper Gregor Kobel. 'Man kann jetzt nicht hier kommen und die gleich an die Wand spielen', erklärte Kovac nach dem Spiel bei Streamingdienst Prime, bei dem die Zuschauer diesmal vergeblich auf eine Wutrede von Matthias Sammer warteten. Der TV-Experte und BVB-Berater hatte in einem zumindest vereinshistorischen Moment nach dem 1:2 beim FC Bologna die Entlassung des Trainers Nuri Sahin derart beschleunigt und dabei kurzerhand auch den aktuellen Leistungsstand des auch von ihm mitzuverantwortenden Kaders mit vernichtenden Worten beschrieben. Sammer fehlte diesmal aus privaten Gründen, hieß es. Seine Abwesenheit sei lange geplant gewesen. Es habe nichts damit zu tun, dass der BVB ihm eine striktere Trennung seines Lebens als Berater und Experte nahegelegt hatt





