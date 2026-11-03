Borussia Dortmund: Suche nach Rolf Markus sorgt bei Kovac-Pressekonferenz für Lacher

Bei Borussia Dortmund sorgt eine Stadiondurchsage nach Rolf Markus in der Pressekonferenz von Niko Kovac für Gelächter. Der Trainer fragt selbst nach ihm.

Borussia Dortmund hat vor dem Champions-League-Duell gegen Real Betis (21 Uhr, Dazn) eine ungewöhnliche Szene erlebt. Während der Pressekonferenz von BVB-Trainer Niko Kovac (55) im Signal-Iduna-Park wurde eine Stadiondurchsage laut, die auch im Presseraum deutlich zu hören war. Gesucht wurde ein Mann namens Rolf Markus.

Die Ansage forderte Rolf Markus auf, sich bei den Werkstätten zu Nord 1 zu melden, und wiederholte die Bitte im Anschluss. Niko Kovac reagierte zunächst verdutzt, bevor er sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Mit trockenem Humor sagte der Trainer, er hoffe, Rolf sei nicht im Raum, was die Runde zum Lachen brachte.

Also read Jonas Urbigs dramatischer Einsatz gegen Borussia Dortmund trotz schwerer Kopfverletzung

Wie die Stadiondurchsage die Pressekonferenz prägte

Die Durchsage im Signal-Iduna-Park wurde bei der Pressekonferenz von Borussia Dortmund zum Gesprächsthema. Niko Kovac griff die Suche nach Rolf Markus nicht nur einmal auf, sondern kam noch Minuten später darauf zurück.

Die letzte Frage der Runde stellte nicht ein Journalist, sondern Niko Kovac selbst. Er wollte wissen, ob Rolf Markus inzwischen eingetroffen sei. Damit machte der BVB-Trainer den Moment zu einem kleinen Höhepunkt des Termins, der eigentlich dem Spiel gegen Real Betis galt.

Advertisement

Die Antwort von Pressesprecher Sven Westerschulze

Pressesprecher Sven Westerschulze (37) beantwortete die Frage nach Rolf Markus mit einer Vermutung. Nach seiner Einschätzung suche Rolf Markus womöglich noch das Auto. Anschließend richtete Sven Westerschulze einen Gruß an Rolf Markus und wünschte den Anwesenden einen schönen Abend.

Die Reaktion zeigt, wie Borussia Dortmund mit einem unerwarteten Moment umgeht: mit Humor und ohne Verlegenheit. Gerade bei Terminen im Vorfeld eines Champions-League-Spiels sind solche Auflockerungen für Medienvertreter oft die einzigen Momente, die länger im Gedächtnis bleiben als die sportlichen Standardantworten.

Offene Fragen zu Rolf Markus und seinem Verbleib

Unklar bleibt, wo Rolf Markus steckte und warum er über die Stadiondurchsage gesucht wurde. Die Berichterstattung nennt verschiedene Möglichkeiten, ob er falsch geparkt hatte, an der falschen Tür stand oder im Stadion gebraucht wurde. Eine Bestätigung für eine dieser Varianten liegt jedoch nicht vor.

Sicher ist dagegen, dass nach dem Auftritt im Presseraum nicht nur Niko Kovac den Namen Rolf Markus kennt. Auch die anwesenden Journalisten, der Pressesprecher Sven Westerschulze und das Publikum der Veranstaltung haben die Durchsage gehört. Weitere Angaben zu Rolf Markus oder zu seiner Rolle beim Verein enthält der vorliegende Bericht nicht.