Borussia Dortmund: Vertragsstatus bei Schlüsselspielern - Adeyemi vor Verkauf, Kobel im Fokus von England

Eine Analyse der Vertragslage bei Borussia Dortmund zeigt klare Prioritäten: Bei Adeyemi plant man wegen Gehaltsdifferenzen den Verkauf, bei Ryerson und Süle strebt man Verlängerungen an, bei Kobel wartet man auf Angebote aus England.

Die aktuelle Vertragssituation bei Borussia Dortmund zeigt ein differenziertes Bild: Während einige Spieler vor einer vorzeitigen Verlängerung stehen, sind bei anderen die Weichen bereits auf Abgang gestellt oder es gibt große Unsicherheiten.

Bei Karim Adeyemi, dessen Vertrag 2027 ausläuft, hat der BVB eine klare Strategie. Der Klub hat der Spielerseite mitgeteilt, dass ein Start in das letzte Vertragsjahr mit aller Vehemenz verhindert werden soll, weshalb bereits über einen Verkauf im Sommer nachgedacht wird. Die Verhandlungen über eine Verlängerung sind jedoch aufgrund von mehreren Millionen Gehaltsdifferenz in weiter Ferne.

Im Falle von Nico Schlotterbeck (Vertrag bis 2027) sieht die Lage wegen seines Alters (32 Jahre im April) und der zu erwartenden niedrigen Ablöse entspannt aus; Gespräche über eine Verlängerung sind für Ende dieses Jahres oder Anfang kommenden Jahres geplant. Bei Marcel Sabitzer (Vertrag bis 2027) rechnet der BVB aufgrund seines hohes Gehalts (ca. 7 Mio. € jährlich) nicht mit einer hohen Ablöse. Der Klub verspürt keine Verlängerungsnot, vielmehr deuten viele Zeichen auf einen Abgang in einem Jahr hin.

Für eine Zukunft über 2027 hinaus müsste Sabitzer auf Gehalt verzichten und Top-Leistungen bringen. Ramy Bensebaini (Vertrag bis 2027) ist ein ähnlicher Fall: Aufgrund seines Alters (32 Jahre) und der sportlichen Entwicklung will der BVB abwarten; die Verhandlungen sind für später im Jahr angesetzt. Bei Julian Ryerson (Vertrag bis 2028) hingegen will der BVB verlängern; der Norweger war mit 15 Torvorlagen eine positive Erscheinung, Gespräche sind im Herbst geplant.

Niklas Süle (Vertrag bis 2028) wird als Abwehrboss und elementarer Teil der Zukunft gesehen; nach der WM sollen die Gespräche intensiviert und schnell finalisiert werden, eventuell mit einem neuen Vertrag bis 2030. Goalkeeper Gregor Kobel (Vertrag bis 2028) ist ein Kandidat für einen Wechsel nach England; sollte kein adäquates Angebot kommen, will der BVB gegen Jahresende über eine Verlängerung sprechen. Serhou Guirassy (Vertrag bis 2028) hat eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer (ca. 35 Mio. €).

Eine vorzeitige Verlängerung ist ausgeschlossen; falls er bleibt, müsste man in einem Jahr über einen Verkauf des dann 31-Jährigen nachdenken, um eine ablösefreie Ablösung 2028 zu verhindern





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