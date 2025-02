Borussia Dortmunds U19 scheitert im Youth League Achtelfinale

Borussias U19 ist im Sechzehntelfinale der Youth League ausgeschieden. Die Schwarz-Gelben unterlagen Real Madrid mit 0:2 und verpassten damit den Sprung ins Achtelfinale.

Borussias U19 ist im Sechzehntelfinale der Youth League ausgeschieden. Gegen Real Madrid zeigten die Schwarz-Gelben eine schwache offensive Leistung und unterlagen mit 0:2. Nachdem Mike Tullberg als Interimstrainer der Profimannschaft in Madrid war, gab er die Verantwortung für das Spiel gegen Real an seinen Co-Trainer Daniel Rios ab.

Die Borussen, mit Bundesligaerfahrenen Spielern wie Kabar, Wätjen und Campbell, trafen auf ein ballsicheres Real-Team, trainiert von Welt- und Europameister Alvaro Arbeloa. Im ersten Durchgang war das Spiel geprägt von knapper Defensive beider Seiten, Chancen waren rar gesät. Der erste gefährliche Abschluss gelang erst in der 44. Minute, als Fortea rechts an Kabar vorbei flankte und de Llanos zum 1:0 für Real einköpfte. Borussia Dortmund musste seine defensive Spielweise ändern und wurde im zweiten Durchgang offener, Diallo (51.) und Campbell (61.) kamen zu gefährlicheren Abschlüssen, jedoch nicht zu klaren Chancen. Real blieb effizient und erhöhte in Dortmunds beste Phase auf 2:0 durch einen Kopfball von de Llanos (64.). Ein kurzer Einsatzwechsel bei Real brachte Gonzalez ins Tor, der nur noch einen Kopfball von Kabar parieren musste (77.). In der Schlussphase fehlte dem BVB die Durchschlagskraft, Reals Sieg war verdient und hätte durch eine von Lisewski stark verteidigte Doppelchance von Fortea und Perea (90.+4) sogar höher ausfallen können. Damit verpassten die deutschen Klubs die 100%-Quote im Sechzehntelfinale der Youth League. Am Dienstag hatten der VfB Stuttgart, der FC Bayern und die TSG Hoffenheim jeweils den Sprung ins Achtelfinale geschafft





Borussia Dortmund Youth League Real Madrid U19 Fußball Achtelfinale Ausscheiden

