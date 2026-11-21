Gladbach trifft am Samstag auf Dortmund im Borussia-Park. Mit bis zu 54.909 Fans droht ein neuer Besucherrekord. Alle Statistiken, Tickets und TV-Termine.

Borussia Mönchengladbach empfängt am kommenden Samstag die Borussia Dortmund im heimischen Borussia-Park für ein Top-Duell der Bundesliga. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Trotz noch verfügbarer Tickets ist eine neue historische Marke erreichbar. Durch die Umwandlung von Sitzplätzen in Stehplätze sind maximal 54.909 Zuschauer zugelassen. Der bisherige Rekord liegt bei 54.042 Fans.

Besucherrekorddrohung im Borussia-Park

Die Auslastung des Stadions könnte die Geschichte schreiben. Die Umstellung auf mehr Stehplätze erhöht das Kontingent spürbar. Bisher hatte der Borussia-Park 54.042 Plätze. Das Team aus Mönchengladbach hofft auf eine volle Arena. Auch die Borussia aus Dortmund reist mit hoher Motivation an. Das Duell der beiden Traditionsvereine zieht stets große Aufmerksamkeit auf sich. Die Organisatoren bereiten sich auf ein volles Haus vor.

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Statistische Dominanz der Dortmunder

Es ist das 109. Liga-Duell zwischen diesen beiden Teams. Die Historie zeigt eine klare Tendenz. Borussia Dortmund gewann 46 Mal. Borussia Mönchengladbach war 33 Mal erfolgreich. 29 Partien endeten unentschieden. In den letzten sieben Bundesliga-Auftritten gewann die Borussia nur zweimal. Gladbach verlor fünf Mal. Der VfL verliert nur öfter gegen Bayern München. Gegen Bayern gab es 58 Niederlagen. Elf Mal verlor das Team nach einer 1:0-Führung.

Es gibt einen Lichtblick in der Statistik. Borussia Mönchengladbach gewann vier der letzten sechs Heimspiele gegen Dortmund. Der letzte Sieg erfolgte am 3. Mai 2026. Das Ergebnis war ein 1:0-Sieg. Historisch fiel immer ein Tor. Die letzte 0:0-Partie war am 17. April 1994. Sie fand auf dem Bökelberg statt. Der Rekord-Sieg von 12:0 geht auf den 29. April 1978 zurück.

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Florian Neuhaus und Alexander Blessin unter Druck

Florian Neuhaus hat eine schlechte Bilanz. Er verlor neun von zehn Bundesliga-Spielen gegen Dortmund. Dazu kommen zwei Duelle im DFB-Pokal. Nur ein Sieg gelang ihm in der Saison 2020/21. Das Ergebnis war ein 4:2-Sieg. Trainer Alexander Blessin steht unter Beobachtung. Er bestritt sein erstes Spiel gegen Dortmund 1998. Damals spielte er für Stuttgart. Er wurde beim 2:1 ein- und ausgewechselt. Coach war Winfried Schäfer.

Blessin verlor alle vier Partien als Trainer. Es gab ein Remis und drei Niederlagen. Oft ging das gegen St. Pauli. Die Serie ist langwierig. Die Erwartungen an das aktuelle Duell sind hoch. Jeder Punkt zählt in der Tabelle. Die Statistiken lasten schwer auf den Akteuren. Neuhaus und Blessin wollen die Zahl ändern. Das Spiel am Samstag ist die Chance.

Schiedsrichter und Wetterbedingungen

Robert Hartmann pfeift die Partie. Er ist der Hauptschiedsrichter. Tobias Schultes assistiert ihm. Marco Achmüller steht ebenfalls am Spielfeldrand. Lukas Benen ist der vierte Offizielle. Guido Winkmann arbeitet als Video-Schiedsrichter. Das Team ist vollständig. Die Entscheidungsgewalt liegt klar verteilt. Die Vorbereitung auf das Spiel ist abgeschlossen. Alle Offiziellen sind bereit.

Das Wetter soll passen. Pünktlich zum Anpfiff scheint die Sonne. Die Temperatur steigt nicht über 8 Grad. Die Luft ist kalt. Regen ist nicht zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Die Bedingungen sind klar. Der Rasen bleibt trocken. Dies begünstigt ein schnelles Spiel. Die Spieler können sich konzentrieren.

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TV-Sender und Übertragungstermine

Die Partie ist ab 15.15 Uhr bei Sky sichtbar. Hansi Küpper kommentiert das Geschehen. Er liefert Live-Berichte. Bei DAZN startet die Konferenz um 14 Uhr. Lukas Schönmüller ist dort als Kommentator tätig. Christina Rann moderiert die Sendung. Sebastian Kneißl gibt Expertenanalysen. Die Übertragung ist umfassend.

Zuschauer haben viele Möglichkeiten. Sky bietet das Live-Bild. DAZN bietet Hintergrundwissen. Beide Sender informieren detailliert. Die Termine sind festgelegt. Fans sollten die Sender rechtzeitig einschalten. Die Spannung ist groß. Das Duell wird spannend. Borussia Mönchengladbach will den Rekord knacken. Die Borussia will die Serie verlängern. Alles ist möglich.