Am Freitag, dem 14. September 2024, tritt Borussia Mönchengladbach bei Werder Bremen an. Analysen zur Historie, den Spielern und den Wetterbedingungen für das 11. Spieltag-Spiel.

Am Freitag, dem 14. September 2024, um 19:30 Uhr, empfängt Werder Bremen im Weserstadion Borussia Mönchengladbach zum Auftakt des elften Bundesliga-Spieltages. Das Spiel findet vor ausverkauftem Haus statt, wobei die Heimstätte mit einer Kapazität von 42.100 Zuschauern vollständig gefüllt ist. Rund 4.500 Gästefans der Fohlen werden die Reise zur Weser antreten, um ihre Mannschaft bei ihrem ersten Pflichtspiel der aktuellen Runde zu unterstützen.

Durchschnittliche Historie der Duelle

Die statistische Historie der Begegnungen zwischen diesen beiden Traditionsvereinen zeigt ein enges Bild. Von insgesamt 112 ausgetragenen Bundesliga-Duellen konnte sich Borussia Mönchengladbach in 43 Partien durchsetzen. Werder Bremen gewann 40 Mal, während in 29 Spielen eine Punkteteilung erfolgte. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Form im direkten Vergleich: Borussia verlor lediglich eines der letzten sieben Duelle gegen Bremen, wobei vier dieser Spiele mit einem Unentschieden endeten. Dies unterstreicht die enge Konkurrenz zwischen den beiden Teams in jüngster Vergangenheit.

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Rein statistisch betrachtet gelingt es Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen zwar nicht, die meisten Siege oder Tore zu erzielen, doch die Zahlen sind dennoch solide. Gegen den 1. FC Köln verbuchte die Mannschaft aus Mönchengladbach mit 53 Siegen und 199 Toren bessere Werte. Gegen Werder Bremen stehen 43 Siege und 193 erzielte Tore zu Buche. Diese Differenz ist statistisch gering, markiert aber die Grenzen der bisherigen Dominanz in diesem spezifischen Vergleich. Die Historie zeigt, dass trotz der ausgeglichenen Gesamtbilanz klare Tendenzen in der neueren Vergangenheit erkennbar sind.

Favoritenrolle in Bremen und aktuelle Rekordlage

Ein signifikanter Faktor für das kommende Spiel ist die aktuelle Auswärtsbilanz von Borussia Mönchengladbach in Bremen. In den letzten neun Gastspielen bei Werder Bremen konnte sich die Borussia in acht Partien punkten, bestehend aus fünf Siegen und drei Remisen. Dies deutet auf eine psychologische und sportliche Überlegenheit der Gäste in den letzten Jahren hin. Besonders im Gedächtnis der Fans bleibt der historische Meilenstein vom 21. März 1987, als die Fohlen mit einem 7:1-Sieg ihren höchsten Auswärtserfolg in der Bundesliga-Geschichte gegen Bremen feierten.

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Trotz der starken jüngeren Bilanz gilt eine wichtige historische Warnung für das Team. Seit über 50 Jahren gelang Borussia Mönchengladbach kein Comeback-Sieg mehr, wenn sie in Bremen in Rückstand geraten waren. Der letzte erfolgreiche Rückkehrversuch datiert auf Juni 1975. Damals gewann die Mannschaft unter Trainer Hennes Weisweiler im letzten Spiel seiner Amtszeit mit 4:1. Diese statistische Hürde ist für die Taktik von enormer Bedeutung, da ein früher Torrückstand historisch gesehen zu schweren Problemen führen kann.

Interessante Spielerstatistiken und Personalien

Auf individueller Ebene bieten einige Statistiken spannende Einblicke in die aktuellen Spielerkonstellationen. Florian Neuhaus tritt mit einer perfekten oder punktbalancierten Bilanz an. Der Mittelfeldspieler verlor in der Bundesliga noch nie ein Spiel gegen Bremen, wobei fünf Siege und sechs Unentschieden auf seiner Statistik stehen. Zudem erzielte er gegen keinen anderen Bundesligakonkurrenten mehr Tore als gegen Werder Bremen, wo er auf insgesamt vier Treffer kommt. Neuhaus scheint also eine persönliche Vorliebe oder taktische Passung für diesen Gegner zu haben.

Eine besondere Verbindung zum Gegner besteht auch bei Fabio Chiarodia. Der Abwehrspieler wechselte im Sommer 2023 von Werder Bremen zu Borussia Mönchengladbach. Er erhielt jüngst ein Sonderlob von Sportvorstand Rouven Schröder, was auf seine gute Integration oder Leistung hindeutet. Für Werder Bremen absolvierte Chiarodia drei Bundesliga-Spiele, bevor er mit 17 Jahren seine Premiere in der Elite-Liga feierte. Insgesamt verbrachte er sieben Jahre in der Nachwuchsförderung des SV Werder Bremen, was ihn zu einem Insider im heimischen Stadion macht.

Auch Tim Kleindienst bringt positive Statistiken mit. Alle bisherigen fünf Spiele, an denen er gegen Werder Bremen teilnahm, gewann er. Diese perfekte Bilanz unterstreicht seine Effektivität und Zuverlässigkeit in diesem speziellen Duell. Die Kombination aus Neuhaus' Torquote und Kleindiensts Siegesequenz könnte entscheidende Faktoren für den Ausgang des Spiels am Freitagabend sein.

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Offizielle, Wetterbedingungen und Übertragung

Die Partie an der Weser wird von einer erfahrenen Schiedsrichterriege geleitet. Felix Zwayer pfeift das Duell als Hauptschiedsrichter. An den Seitenlinien werden ihn die Assistenten Nikolai Kimmeyer und Tobias Schultes unterstützen. Als vierter Offizieller ist Richard Hempel im Einsatz, während Tobias Welz die Rolle des Video-Schiedsrichters (VAR) übernimmt. Diese Besetzung garantiert eine qualitativ hochwertige und erfahrene Leitung des Spiels.

Die meteorologischen Bedingungen für das Spiel werden anspruchsvoll sein. Zum Anpfiff werden in Bremen minus 1 Grad Celsius erwartet. Die Temperaturen liegen also deutlich unter dem Gefrierpunkt, was auf eisigen Untergrund und kalte Luft hinweist. Zum Glück soll das Wetter trocken bleiben, sodass Schnee oder Regen das Spiel nicht beeinträchtigen werden. Die Kälte stellt jedoch eine zusätzliche Belastung für die Spieler dar, die sich darauf einstellen müssen. Die Fernsehübertragung der Partie beginnt ab 19:30 Uhr bei Sky. Die Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld werden das Geschehen aus der Arena verfolgen und für die Zuschauer kommentieren.