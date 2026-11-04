Borussia Gladbach profitiert von verschobenem Asien-Cup im Abstiegskampf

Die Verschiebung des Asien-Pokals durch die AFC ist ein strategischer Vorteil für Borussia Mönchengladbach. Trainer Alexander Blessin kann im Januar seinen vollen Kader in der Bundesliga einsetzen, da Nationalspieler nicht abwandern.

Die Asien-Fußballkonferenz AFC hat das Turnier um ein Jahr verschoben, was eine bedeutende positive Entwicklung für Borussia Mönchengladbach darstellt. Der asiatische Fußballverband begründet diesen Schritt mit den laufenden Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien, was die Sicherheitslage im Gastgeberland erheblich belastet. Diese Entscheidung entlastet den Bundesligisten in einer kritischen Phase des Abstiegskampfs entscheidend. Die Verantwortlichen in Mönchengladbach bewerten die Verschiebung als große Chance für die Rückrunde der aktuellen Saison.

Zeitplan und Ausfallrisiko der Profis

Das Turnier ist nun vom 23. Dezember 2027 bis 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien angesetzt. Zuvor war das Event vom 7. Januar bis 5. Februar 2027 geplant gewesen. Diese Verschiebung bedeutet, dass Fohlen-Coach Alexander Blessin zu Beginn des neuen Jahres mit seinem gesamten Kader antreten kann. Hätte der Asien-Cup im ursprünglichen Zeitraum stattgefunden, wären bis zu sechs Profis des Vereins für mehrere Wochen nicht verfügbar gewesen.

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Das Risiko eines massiven Ausfalls von Leistungsträgern während der wichtigsten Spiele der Wintersaison war somit erheblich erhöht. Besonders kritisch war die Überlappung des Turniers mit der Phase, in der Gladbach Punkte für den Klassenerhalt sammeln muss. Die AFC hatte die Verschiebung offiziell bekanntgegeben, um den Spielplan und die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. Dies schafft nun Planungssicherheit für das Sportmanagement und den Trainerstab des Vereins.

Nationalspieler und deren Verpflichtungen

Der Abwehrchef Kevin Diks wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit für die gesamte Dauer der Spiele ausgefallen. Der 30-Jährige ist Kapitän der indonesischen Nationalmannschaft, die nach dem Gewinn der Südostasienmeisterschaft im Juni zu den Favoriten für den Sieg zählte. Seine Teilnahme am Turnier wäre eine feste Verpflichtung gewesen, die ihn monatelang von der Bundesliga abgehalten hätte.

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Ähnlich verhält es sich bei Mittelfeldspieler Jens Castrop, der mit 23 Jahren einer der Hoffnungsträger Südkoreas ist. Südkorea strebt nach einem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft mit dem Vorrunden-Aus wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Castrop wäre für sein Land unersetzlich gewesen, sodass sein Fehlen in Gladbach gravierende Folgen gehabt hätte. Die Verschiebung rettet die beiden Akteure vor einem langwierigen Ausfall.

Auch japanische Profis hätten am ursprünglichen Termin gemeldet werden können. Ko Itakura mit 29 Jahren, Shuto Machino mit 27 Jahren, Daiki Hashioka mit 27 Jahren und Zento Uno mit 22 Jahren zählen zu den potenziellen Nominierten. Alle vier Spieler sind für Gladbach aktiv, sodass bis zu vier Kadermitglieder hätten fehlen können. Japan war als einer der Favoriten des Turniers gehandelt worden, was die Gefahr für den Verein weiter erhöhte.

Strategische Bedeutung für die Bundesliga

Die ursprüngliche Austragung hätte die Mannschaft von Alexander Blessin in eine schwierige Situation gebracht. Direkt nach der Winterpause stand ein wichtiges Duell gegen Bayern München an, das zwischen dem 8. und 10. Januar stattfinden soll. Zudem folgen Partien gegen den FC Augsburg am 12. und 13. Januar sowie gegen Union Berlin vom 15. bis 17. Januar. Diese Spiele sind entscheidend für die Positionierung in der Tabelle.

Weitere kritische Begegnungen stehen am 22. und 23. Januar gegen SV Elversberg, am 29. bis 31. Januar gegen RB Leipzig und vom 5. bis 7. Februar gegen den SC Freiburg an. Bei allen diesen Spielen, die noch nicht fest terminiert sind, ist die Verfügbarkeit jedes einzelnen Spielers essenziell. Eine Reduzierung des Kaders auf ein Minimum hätte die Chancen auf Punkte massiv verringert. Die Verschiebung des Asien-Pokals ermöglicht es dem Trainerstab, die Taktik auf Basis der vollen Personalie aufzubauen.

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Borussia Mönchengladbach kann nun davon ausgehen, dass alle Spieler für die Bundesliga zur Verfügung stehen. Die AFC hat durch die Anpassung des Zeitplans gezeigt, dass sie die Bedürfnisse der betroffenen Vereine berücksichtigt. Dies verhindert, dass Top-Teams durch Länderspiel-Turniere in der Mitte der Saison geschwächt werden. Für die Fans und die Verantwortlichen ist dies eine erhebliche Erleichterung in der angespannten Lage. Die Strategie des Vereins kann sich nun voll auf die sportlichen Ziele konzentrieren.

Die Verschiebung um ein Jahr beseitigt das Konfliktpotenzial zwischen internationalen Verpflichtungen und nationalen Pflichtspielen. Alle sechs potenziell betroffenen Spieler können ihre Form in der Bundesliga halten und entwickeln. Dies ist besonders wichtig, da die Mannschaft in dieser Phase jeden Punkt braucht. Die Entscheidung der AFC wirkt sich unmittelbar positiv auf die sportliche Perspektive von Borussia Mönchengladbach aus. Der Verein profitiert von der geopolitischen Lage in der Region, was sportlich genutzt werden kann.