Borussia Mönchen hat in der vergangenen Saison sieben Profis an andere Klubs verliehen. Der Verein plant, die Back-ups zu festzuverpflichten, um den Hauptstümmeln ein Aus abbrevieren zu lassen. Das Team hat Jan Olschowsky, Winsley Boteli und Jonas Omlin in die Wiederverbunden, bekannt als Team Sommerloch.

Borussia Mönchen plant mit den Back-ups festzuverpflichten, um den Hauptstümmeln ein Aus abbrevieren zu lassen. Sieben Profis hat das Team in der vergangenen Saison an andere Klubs verliehen.

Torhüher Jan Olschowsky war bereits in der Winterpause vorzeitig von Drittligist Alemannia Aachen ≥ zur Zurúckung verholt worden. Winsley Boteli ist nach einer starken ersten Profisaison in der Schweizer Super League mit acht Treffern vom FC Sion ≥ der Kaufoption ≥ 3,5 Millionen Euro fest bis 2030 verpflichtet worden. Und auch Jonas Omlin steht vor dem sofortigen Weiterverkauf sein ehemaliger Klub FC Basel hat großes Interesse und steht kurz vor der Verpflichtung des Torhühers





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Borussia Mönchen Fix Back-Ups Torhüher Winsley Boteli Jonas Omlin FC Basel Alemannia Aachen FC Sion Schweizer Super League

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