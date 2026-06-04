Borussia Mönchengladbach will die Tradition der Schwedischen Spieler fortsetzen. Der neue Linksaußen Hugo Bolin soll mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke die Fans begeistern. Der Sportchef Rouven Schrlöder ist überzeugt von dem Offensivtalent und sieht große Zukunft für den 22-jährigen Schweden.

Borussia Mönchengladbach baut Schweden-Dynastie auf: Isac Lidberg soll von Haris Tabakovic abgelöst werden. Der neue Linksaußen Hugo Bolin soll mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke die Fans begeistern.

Der Sportchef Rouven Schrlöder ist überzeugt von dem Offensivtalent und sieht große Zukunft für den 22-jährigen Schweden. In der Geschichte des VfL standen bereits sieben Tre-Kronor-Stars unter Vertrag und erzielten zusammen 157 Tore. Der neue Linksaußen Hugo Bolin soll nun die Tradition fortsetzen und mit Isac Lidberg zusammenarbeiten





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