Borussia Mönchengladbach besiegt Standard Lüttich in freundschaftlichen Testspiel

Der Tabellenletzte der Bundesliga gewinnt das Testspiel gegen Standard Lüttich mit 1:0. Isac Lidberg und Florian Neuhaus sorgen für die Chance, während Keeper Moritz Nicolas zurückkehrt.

Borussia Mönchengladbach hat die aktuelle Länderspielpause genutzt, um unter strengen Wettkampfbedingungen die eigene Spielpraxis zu festigen. Am Donnerstagnachmittag trat der Tabellenletzte der Bundesliga auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park gegen den Tabellenachten der belgischen Pro League, Standard Lüttich, an. Das Spiel endete mit einem klaren 1:0-Sieg für die Heimatmannschaft, was als wichtiger psychologischer Auftrieb vor den nächsten Pflichtspielen gilt.

Rückkehr des Stammtorhüters

Trainer Alexander Blessin (53) konnte bei diesem Aufeinandertreffen wieder auf seinen ersten Torwart Moritz Nicolas zurückgreifen. Der Schlussmann hatte in den vergangenen Wochen wegen Muskelproblemen pausieren müssen und fehlte daher bei der 0:0-Remis gegen den SC Paderborn, beim 1:3-Heimauswärtsduell beim Hamburger SV sowie im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (2:0). In diesen drei Partien übernahm Ersatzkeeper Daniel Batz die Verantwortung zwischen den Pfosten. Nicolas stand diesmal die ersten 45 Minuten auf dem Feld und sah dabei eher wenige Torchancen, was auf eine solide Defensive hindeutet.

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Verletzte Profis gewinnen Spielpraxis

Neben Nicolas gehörten mehrere andere Spieler zur Startelf, die in den letzten Wochen aufgrund von Verletzungen kaum Spielfeldzeit erhalten hatten. Zu diesen Hoffnungsträgern gehörten Jens Castrop, Nicolas Kühn, Kevin Diks, David Herold und Yukhym Konoplia. Diese Akteure sollen in den kommenden Wochen entscheidend dazu beitragen, die Leistungskurve des Vereins wieder nach oben zu richten. Ihre Teilnahme an diesem offenen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit bot ihnen die notwendige Intensität, um Fitness und Form zurückzugewinnen.

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Neuhaus trifft nach Solovorbereitung

Die erste echte Torchance für die "Fohlen" entwickelte sich in der 23. Minute. Nach einer Flanke von David Herold sorgte Isac Lidberg mit der Hacke für eine gefährliche Situation, doch der Ball zog nur knapp an der Latte vorbei. Zwei Minuten später musste der Torwart von Standard Lüttich mit viel Fingerspitzengefühl einen 18-Meter-Schuss von Zento Uno gerade noch abweisen. Den Durchbruch brachte der Sommer-Neuzugang Nicolas Kühn. Er zeigte in der 32. Minute seine individuelle Klasse, legte den Ball nach einem Soli mit der Hacke zurück auf Florian Neuhaus. Der Ur-Borusse nutzte die Chance und erzielte das entscheidende 1:0. Kurz vor der Pause hatte Kühn selbst eine gute Gelegenheit verpasst, als sein Rechtsschuss knapp daneben ging.

Weitere Chancen und nächste Schritte

Auch nach der Pause blieben die Torchancen für Gladbach erhalten. In der 54. Minute traf Yukhym Konoplia nach einer Flanke von Franck Honorat, der als Einwechselspieler agierte, per Volleyabnahme den Pfosten. Auch Dillon Berko scheiterte in der 89. Minute knapp am Gestänge. Trotz des knappen Erfolgs bleibt die Basis für Optimismus erhalten, da die verletzungsanfälligen Schlüsselspieler wieder ins Team integriert wurden. Das Resultat zeigt, dass die Mannschaft unter Alexander Blessin wieder an die gewohnte Spielintensität anknüpfen kann.