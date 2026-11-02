Borussia Mönchengladbach defensive Stabilität durch Chiarodia und Sander

Borussia Mönchengladbach zeigt sich defensiv stark: Nach Ausfällen setzt Coach Alexander Blessin auf die Trio Sander, Chiarodia und Hashioka. Die Fohlen bleiben ungeschlagen.

Die Defensive von Borussia Mönchengladbach hat in der aktuellen Saison unter Trainer Alexander Blessin eine deutliche Transformation erlebt, die auf einer unvorhergesehenen taktischen Anpassung basiert. Nach den langfristigen Ausfällen der Stammkräfte Kevin Diks und Ko Itakura sah sich der 53-jährige Chefcoach gezwungen, die Abwehrkette neu zu formen und experimentierte dabei mit einer Dreierkonstellation, die sich als äußerst erfolgreich erwies. Diese strukturelle Veränderung führte dazu, dass das Team nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Bundesliga konstant saubere Leistungen ablieferte und die eigenen Tore effektiv sicherte.

Taktische Umstellung gegen Karlsruhe und Paderborn

Der entscheidende Impuls für diese defensive Wende kam im DFB-Pokal, als Gladbach den Karlsruher SC mit 2:0 besiegte und dabei das erste Zu-Null-Spiel der Saison feierte. In dieser Partie bildete die Dreierkette aus Joe Scally, Philipp Sander und Fabio Chiarodia das Fundament, das den Gegner effektiv abschottete. Dieses Erfolgsmuster setzte sich in der Bundesliga fort, wo Borussia Mönchengladbach beim 0:0-Unentschieden gegen den SC Paderborn erneut ohne Gegentor blieb. Für dieses Spiel tauschte der Trainer Joe Scally gegen den japanischen Abwehrspieler Daiki Hashioka aus, der die Position von Scally übernahm und die defensive Stabilität weiter festigte.

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Philipp Sanders Führung und klare Verteidigungsstrategie

Philipp Sander, der nach den Ausfällen die Kapitänsbinde von Kevin Diks übernommen hat, äußerte sich zufrieden über die jüngsten Leistungen seines Teams. Der 28-jährige Abwehrspieler betonte, dass die Mannschaft gut verteidigt habe und abgesehen von Standardsituationen defensiv sehr wenig zugelassen habe. Er nahm diese Leistung als positives Signal für die kommenden Wochen mit, da ein solches Zu-Null-Ergebnis in der aktuellen Saison noch ausstand. Für Sander ist es wichtig, diese mentale Stärke und die taktische Disziplin in die folgenden Spiele zu tragen, um die gewonnene Sicherheit zu wahren und weiter auszubauen.

Fabio Chiarodias Rolle und persönliche Herausforderungen

Ein wesentlicher Faktor für diese defensive Festigung ist der italienische Verteidiger Fabio Chiarodia, der vor der Saison kaum in den Erwartungen stand, sich nun jedoch als unentbehrlich erwiesen hat. Der 21-jährige Spieler verzeichnet in den letzten sieben Pflichtspielen, die er von Beginn an bestritt, beeindruckende Quoten, wobei die Fohlen in vier dieser Partien keinen Gegentreffer kassierten. Diese Statistik untermauert die Aussage von Chiarodia, dass es für ihn als Verteidiger immer das Wichtigste ist, hinten die Null zu halten. Seine Integration in die Startelf hat der Mannschaft eine zusätzliche Qualität verliehen, die bisher oft gefehlt hat.

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Rückkehr nach Verletzungen und Nationalmannschaftserfahrung

Die aktuelle Einsatzhäufigkeit von Chiarodia folgt auf eine Phase, die von schmerzhaften Verletzungen geprägt war. Der Abwehrspieler kam erst am 5. Spieltag im Derby gegen den 1. FC Köln zu seinem ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga, nachdem er zu Beginn der Saison wiederholt gesundheitliche Probleme hatte. Chiarodia bezeichnet Verletzungen als das Bitterste im Fußball, da sie den Traum vom Profisport behindern, nutzt diese Phasen jedoch aktiv, um dazuzulernen und sich zu verbessern. Seine Erfahrung, am Saisonende zweimal in der italienischen A-Nationalmannschaft eingesetzt zu werden, fließt nun in seine aktuelle Spielweise ein.

Zukünftige Perspektiven für die Fohlen-Defensive

Die aktuelle defensive Solidität gibt der Mannschaft und dem Umfeld die Gewissheit, dass die neu gefundene Struktur auch in der weiteren Saisonverlauf Bestand haben kann. Mit der Kombination aus der erfahrenen Führung durch Philipp Sander und der jungen Dynamik von Fabio Chiarodia sowie Daiki Hashioka hat Alexander Blessin eine Lösung gefunden, die den Mangel an Stammkräften effektiv kompensiert. Die Spieler betonen, dass sie jede Minute auf dem Platz genießen und sich auf die nächste Herausforderung konzentrieren, während sie die positive Entwicklung weiter vertiefen. Diese Einheitlichkeit im Rücken ist nun der Schlüssel zur weiteren Success-Geschichte des Vereins.