Borussia Mönchengladbach DFB-Pokal Darmstadt 98 Vorhersage

Borussia Mönchengladbach steht in der Bundesliga am Abgrund. Ein BILD-Voting zeigt, dass Fans dennoch Hoffnung auf den DFB-Pokal-Sieg gegen Darmstadt 98 setzen.

Die sportliche Lage von Borussia Mönchengladbach in der laufenden Saison ist dramatisch und belastet die Stimmung im Stadion Borussia-Park zutiefst. Nach der bitteren 1:3-Niederlage beim Hamburger SV rutschen die Fohlen weiter auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga ab und besitzen nach neun Spielen lediglich vier Punkte. Diese Position markiert die prekärste Situation der Klubgeschichte, da ein dritter Abstieg nun konkret droht und die existenzielle Sorge in der Fangemeinde überhand nimmt. Die sportliche Misere in der Liga steht in einem krassen Kontrast zur aktuellen Form im nationalen Pokalwettbewerb.

Starke Pokalbilanz trotz Liga-Krise

Während die Ligamannschaft unter Druck steht, hat sich Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal als dominante Kraft erwiesen. Bei der Begegnung gegen den 1. FSV Mainz 05 erzielte das Team einen klaren 5:0-Sieg, gefolgt von einem weiteren erfolgreichen Auftritt mit einem 2:0-Erfolg gegen den Karlsruher SC. Beide Partien zeugten von einer defensiv stabilen Leistung, da die Fohlen bei diesen beiden Siegen keine Gegentore kassierten. Diese positive Entwicklung bereitet die Basis für das anstehende Achtelfinale, in dem der Gegner eine klar schwächere Position einnimmt.

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Fan-Hoffnung auf Pokal-Triumph

Die BILD-Mediengruppe hat eine Online-Umfrage unter ihren Lesern durchgeführt, um die Erwartungen der leidgeprüften Anhängerschaft zu ermitteln. An der Umfrage nahmen knapp 8.000 Teilnehmer teil, deren Antworten ein überraschendes Bild der psychologischen Verfassung der Fans zeigten. Fast jeder fünfte Befragte, spezifisch 19 Prozent der Stimmen, glaubt trotz des fortgeschrittenen Absturzes in der Bundesliga an einen Triumph im Pokalwettbewerb. Diese Datenlage widerlegt die weit verbreitete Annahme, dass die Liga-Krise die Hoffnungen im Pokal vollständig zerstört hat.

Gegner Darmstadt 98 als Favorit

Das Achtelfinale ist für den 1. Dezember angesetzt und beginnt um 20.45 Uhr bei Sky im Borussia-Park. Der Gegner Darmstadt 98 kommt aus der 2. Bundesliga und belegt dort aktuell den 17. Tabellenplatz, was den Status von Borussia Mönchengladbach als klaren Favoriten unterstreicht. Die meisten Voting-Teilnehmer, konkret 44 Prozent, setzen auf einen Sieg in dieser Partie, halten aber eine Pokal-Krone für unrealistisch. Diese Einstellung spiegelt die Sorge wider, dass der Fokus auf den Liga-Erhalt die Energie für tiefe Pokalrunden erschöpft.

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Historische Parallele Kaiserslautern

Ein Szenario, bei dem Gladbach den DFB-Pokal gewinnt und gleichzeitig absteigt, wäre historisch gesehen keine Premiere. In der Saison 1995/96 gelang dem 1. FC Kaiserslautern diese seltene Konstellation. Nach dem Abstieg im direkten Duell gegen Bayer Leverkusen, das mit 1:1 endete, gewann die Mannschaft das Pokalfinale mit 1:0 gegen den Karlsruher SC. Weltmeister Andreas Brehme weinte dabei im Arm von Rudi Völler, ein unvergessliches Bild der deutschen Fußballgeschichte.

Europapokal als Folge des Erfolgs

Die historische Leistung von Kaiserslautern hatte unmittelbare sportliche Konsequenzen für die folgende Spielzeit. Da der 1. FC Kaiserslautern im Vorjahr den DFB-Pokal gewonnen hatte, qualifizierte sich die Mannschaft automatisch für den Europapokal der Pokalsieger. Somit spielten die Pfälzer in derselben Zeit sowohl in der zweiten Liga als auch im internationalen Wettbewerb. Diese einzigartige Situation bietet eine strukturelle Vergleichsmöglichkeit für die aktuellen Diskussionen um eine mögliche Pokal-Retter-Rolle bei Borussia Mönchengladbach.